Gioielli non dichiarati al valico del Gaggiolo: sequestrati dalla Finanza Rolex e preziosi per oltre 43 mila euro

Contrabbando di beni di lusso al confine italo-svizzero. È quanto emerso nei giorni scorsi durante un controllo doganale al valico viaggiatori del Gaggiolo dove il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gaggiolo hanno intercettato un’auto proveniente dalla Svizzera con a bordo merce di valore non dichiarata.

Alla domanda di rito sulla presenza di valuta o beni soggetti a dichiarazione, l’occupante del veicolo ha risposto negativamente. Tuttavia, l’ispezione approfondita dell’autovettura ha portato al rinvenimento di un orologio Rolex e di due gioielli di pregio, un collier e un bracciale a marchio Wellendorff.

Il valore complessivo dei beni è stato stimato in 43.842 euro. Alla luce dell’omessa dichiarazione, è scattata la contestazione della violazione amministrativa prevista dall’articolo 78 del Decreto legislativo 141/2024, che disciplina il contrabbando per mancata dichiarazione doganale. I preziosi sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo.

Secondo quanto accertato, i diritti doganali evasi supererebbero i 10 mila euro. L’operazione conferma l’attenzione costante delle autorità doganali e della Guardia di Finanza nel presidio dei confini e nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e dell’Unione Europea.