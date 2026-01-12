Varese News

Varese Laghi

Gioielli non dichiarati al valico del Gaggiolo: sequestrati dalla Finanza Rolex e preziosi per oltre 43 mila euro

Alla domanda dei doganieri: "Nulla da dichiarare?", risposta negativa. Ma l’ispezione approfondita della macchina ha portato al rinvenimento di un orologio di lusso e di due gioielli di pregio, un collier e un bracciale a marchio Wellendorff

Generico 12 Jan 2026

Contrabbando di beni di lusso al confine italo-svizzero. È quanto emerso nei giorni scorsi durante un controllo doganale al valico viaggiatori del Gaggiolo dove il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gaggiolo hanno intercettato un’auto proveniente dalla Svizzera con a bordo merce di valore non dichiarata.

Alla domanda di rito sulla presenza di valuta o beni soggetti a dichiarazione, l’occupante del veicolo ha risposto negativamente. Tuttavia, l’ispezione approfondita dell’autovettura ha portato al rinvenimento di un orologio Rolex e di due gioielli di pregio, un collier e un bracciale a marchio Wellendorff.

Il valore complessivo dei beni è stato stimato in 43.842 euro. Alla luce dell’omessa dichiarazione, è scattata la contestazione della violazione amministrativa prevista dall’articolo 78 del Decreto legislativo 141/2024, che disciplina il contrabbando per mancata dichiarazione doganale. I preziosi sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo.

Secondo quanto accertato, i diritti doganali evasi supererebbero i 10 mila euro. L’operazione conferma l’attenzione costante delle autorità doganali e della Guardia di Finanza nel presidio dei confini e nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e dell’Unione Europea.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.