Giorgio Piazza è il 26° presidente del Panathlon Club La Malpensa

Il Panathlon Club La Malpensa accoglie il 26° presidente della sua storia associativa. L’assemblea elettiva di martedì 13 ha decretato per acclamazione e all’unanimità Giorgio Paolo Piazza come successore di Sergio La Torre.

«Un’elezione nel segno della continuità di valori e nel solco di una tradizione ricordata dal presidente di assemblea, il già past president Claudio Grillo – sottolineano dal Panthlon Club La Malpensa -. Un patrimonio etico esemplarmente testimoniato dalla presenza del presidente del Distretto Italia del Panathlon International Giorgio Costa e dalla nomina a socio onorario di una delle figure iconiche del club, l’ex governatore e consigliere internazionale Pinuccio Gianduia».

Nato nel 1954 a Busto Arsizio e fin dai tempi della scuola attratto dal mondo della pallacanestro, Piazza si è avvicinato al basket a 11 anni all’Oratorio dei Frati Minori di Busto Arsizio, dove si allenava una società ancora esistente, il Gruppo Sportivo Antoniano. Atleta nelle giovanili e partecipante ai corsi allenatore e ai corsi per ufficiale di campo, con il Gruppo Sportivo Antoniano ha contribuito ad organizzare 10 edizioni del Torneo Hotel Mariani, rassegna giovanile sia maschile che femminile che dava la possibilità di schierare tra gli uomini uno straniero di Serie A, eccezione che garantì la presenza di campioni del calibro di Raga, Jura e Kirkland.

Nel 1980 è diventato dirigente accompagnatore della Pallacanestro Antoniana, altra società bustocca che militava nella Serie A2 femminile. Qui ha ottenuto le maggiori soddisfazioni con la promozione nella massima serie festeggiata il 4 maggio 1983 e il girone finale di Coppa Italia la stagione successiva. A metà anni ’90 lo scioglimento del sodalizio causa ristrettezze economiche e il tentativo di salvare il settore giovanile attraverso una nuova società, la Pool Bustese, abbandonata nel ’99 per impegni lavorativi. Giorgio Paolo Piazza è socio del Club La Malpensa dal febbraio 2020 e dal biennio 2022/24 ne è consigliere e segretario.

A compendio assembleare l’elezione del nuovo consiglio direttivo che sarà composto, oltre che dal presidente, dal vice Filippo Giorgetti, da Ferdinando Bizzarri, Giovanni Castiglioni, Cinzia Ghisellini, Gabriele Gianduia, Rino Laguardia, Roberto Rancilio, Massimo Tosi e dal past president Sergio La Torre.