Mercallo
Giorno della Memoria a Mercallo: come le leggi raziali spezzarono le vite dei bambini
Sabato 7 febbraio l’incontro con le testimonianze di Dario e Aida Foà e l’intervento dello storico Riccardo Papini
07 Febbraio 2026
In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Mercallo organizza un incontro per approfondire la questione ebraica durante il ventennio. L’evento si terrà sabato 7 febbraio alle 17:00 nella Sala Polivalente di via Prandoni. La serata sarà curata dallo storico Riccardo Papini.
Il cuore della manifestazione sarà la testimonianza di Dario e Aida Foà. I due testimoni condivideranno i propri ricordi personali relativi all’introduzione delle leggi razziali del 1938, raccontando come quei tragici provvedimenti abbiano stravolto la loro infanzia quando avevano appena sette anni.
La partecipazione all’incontro è libera e gratuita per tutta la cittadinanza.
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.