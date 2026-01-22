Varese News

Tempo Libero

Mercallo

Giorno della Memoria a Mercallo: come le leggi raziali spezzarono le vite dei bambini

Sabato 7 febbraio l’incontro con le testimonianze di Dario e Aida Foà e l’intervento dello storico Riccardo Papini

Memoriale della Shoah Milano
Incontri

07 Febbraio 2026

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Mercallo organizza un incontro per approfondire la questione ebraica durante il ventennio. L’evento si terrà sabato 7 febbraio alle 17:00 nella Sala Polivalente di via Prandoni. La serata sarà curata dallo storico Riccardo Papini.

Il cuore della manifestazione sarà la testimonianza di Dario e Aida Foà. I due testimoni condivideranno i propri ricordi personali relativi all’introduzione delle leggi razziali del 1938, raccontando come quei tragici provvedimenti abbiano stravolto la loro infanzia quando avevano appena sette anni.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita per tutta la cittadinanza.

