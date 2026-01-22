Giorno della Memoria a Mercallo: come le leggi raziali spezzarono le vite dei bambini

Sabato 7 febbraio l’incontro con le testimonianze di Dario e Aida Foà e l’intervento dello storico Riccardo Papini

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Mercallo organizza un incontro per approfondire la questione ebraica durante il ventennio. L’evento si terrà sabato 7 febbraio alle 17:00 nella Sala Polivalente di via Prandoni. La serata sarà curata dallo storico Riccardo Papini.

Il cuore della manifestazione sarà la testimonianza di Dario e Aida Foà. I due testimoni condivideranno i propri ricordi personali relativi all’introduzione delle leggi razziali del 1938, raccontando come quei tragici provvedimenti abbiano stravolto la loro infanzia quando avevano appena sette anni.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita per tutta la cittadinanza.