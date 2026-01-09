Giorno e notte, i racconti dalle ambulanze, “per noi l’importante è esserci”

l bimbo che non respira ad un matrimonio e che viene salvato con specifiche manovre. L’incidente stradale con una persona intrappolata dove solo saper mettere le mani al posto giusto evita una tragedia. L’intervento su un arresto cardiaco per strada.

L’idea di voler aiutare gli altri è fatto nobile ma come ogni attività legata al mettersi in gioco in prima persona si porta appresso un interrogativo: come sarà? Ce la farò? Farà per me questa cosa? E chi, meglio dei quanti hanno già fatto questa svelta, è più adatto per rispondere a queste sacrosante domande? Per questo Materia spazio libero ha deciso di ospitare una serata dove i volontari di Sos Valbossa, l’associazione che ha sede ad Azzate si racconteranno, o meglio spiegheranno anche attraverso la testimonianza diretta cosa vuol dire fare il volontario del soccorso.

«E qui scopriranno che molti dei nostri volontari per esempio si occupano di accompagnare gli anziani ad esami periodici, o ad appuntamenti fissi, spesso per più volte la settimana alla dialisi, attività che sono molto diverse dal soccorritore 118, cioè quello che interviene sugli incidenti stradali, con sirene e lampeggianti», racconta la presidente di sos Valbossa Cristina Crosta. Certo, poi esiste anche quell’aspetto che costituisce un elemento fondamentale delle attività di Sos Valbossa che assicura una postazione dedicata proprio all’emergenza e attiva 24 ore su 24.

«Alla nostra serata certamente parleremo anche di questo, dei servizi di emergenza urgenza, di come si compone il corso per volontari che può portare anche a questo tipo di formazione. Ma l’intento è di spiegare che per noi l’importante è esserci, è avere attenzione particolare per chi necessita di aiuto. Un fatto per nulla scontato, dal momento che la nostra attività è strettamente a contatto col tessuto sociale del territorio». E per farlo, però, ci vogliono uomini e donne che sappiano in cosa consiste il loro impegno e che abbiano la voglia di fare. I volontari attualmente sono un centinaio, due mezzi di soccorso urgente, altre due ambulanze per i “secondari“ oltre a tre mezzi, tre auto, per le diverse attività sul territorio.

«Ci servono nuove leve, è a questo che è rivolta la serata», conclude Cristina.

_______________________

“L’attimo che cambia tutto, sii tu la presenza inSOStituibile”

Materia spazio libero

via Confalonieri, 5 Castronno (Sant’Alessandro)

martedì 13 gennaio ore 21

PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO