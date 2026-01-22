Varese News

Giovane madre tenta di ingerire candeggina e viene salvata dai carabinieri di Castelveccana

Il fatto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Sul posto i militari della Compagnia di Luino che ricevono il plauso del sindacato “Sim Carabinieri”

Ha dato in escandescenze all’interno di una struttura protetta obbligando i responsabili a chiamare il 112. Un gesto provvidenziale dal momento che all’arrivo dei militari la donna stava tentando di ingerire candeggina e detersivo per pavimenti contenuti in flaconi che i militari di pattuglia hanno letteralmente strappato dalle mani della donna, poi affidata alle cure dei sanitari.

Il fatto è successo intorno alle 17.30 di mercoledì a Castelveccana, quando una pattuglia della locale Stazione è intervenuta. La donna non è in pericolo di vita, ed è stata trasportata in ospedale per un controllo. L’episodio è stato portato a conoscenza dell’opinione pubblica dalla segreteria provinciale del “Sim“ (Sindacato italiano militari carabinieri), sindacato fra i più rappresentativi dell’Arma, che ha raccontato il fatto in una nota.

«L’azione condotta con lucidità e controllo, si è rivelata determinante: attraverso una manovra coordinata, i due equipaggi riuscivano infatti ad evitare che la donna potesse ingoiare tutta la sostanza caustica contenuta nella bottiglia, successivamente mettendola in sicurezza e scongiurando il peggiore degli epiloghi. Una volta sottratta al pericolo, la mamma trentenne – che aveva perso i sensi – veniva affidata all’equipe sanitaria del 118, prontamente intervenuta», si legge nel comunicato.

«Questo episodio è l’ennesima dimostrazione della preparazione tecnica ed emotiva dei Carabinieri impiegati quotidianamente nei servizi, grazie alla quale ogni giorno riescono ad affrontare situazioni ad altissimo rischio, nelle quali lucidità, freddezza e sensibilità possono determinare la vita o la morte di una persona. Un intervento che testimonia ancora una volta l’alto senso del dovere e la professionalità con cui i carabinieri operano quotidianamente al servizio della comunità», concludono dal sindacato.

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
