Giovanni Bloisi al Newton di Varese: “La memoria è il primo passo per costruire una nuova Europa”

Una mattinata di riflessione, testimonianze e musica ha coinvolto circa 200 studenti dell’ISIS Newton di Varese, oggi, venerdì 16 gennaio, in un incontro dedicato al valore della memoria e alla sua importanza nel costruire una nuova Europa, proprio mentre il vecchio continente sembra attraversare una profonda crisi di identità e coesione.

L’evento, organizzato dalla professoressa Sara Iovino, responsabile delle attività didattiche legate alla memoria presso l’istituto, e da Loredana Guzzi, referente della biblioteca scolastica, ha portato tra i giovani figure autorevoli e voci diverse, ma unite da un filo comune: la convinzione che ricordare è un atto politico, necessario, per costruire un futuro condiviso.

Dalla Resistenza europea alla crisi dell’Unione

Tra gli interventi più significativi quello del professor Costantino Ruscigno, presidente della Fondazione Europea Cefalonia 41/44, docente universitario e coordinatore della Resistenza del Mortirolo. Ruscigno ha tracciato un parallelo tra la memoria della Resistenza e il presente europeo: «Oggi l’Europa è lenta, burocratica, invecchiata. È minacciata dal ritorno del protezionismo, dalla frammentazione e da nuove barriere. Siamo circondati da chi vuole un’Europa divisa. Ma la storia ci chiede un passo verso l’unità – ha detto – Siamo davanti a un bivio: o si va verso l’unione, oppure è finita».

Secondo Ruscigno, solo una nuova generazione europea, capace di fare sintesi tra culture diverse, può rilanciare il progetto unitario iniziato dai padri fondatori.

Sulla stessa linea Ester De Tomasi, presidente dell’ANPI provinciale di Varese, che ha parlato della Resistenza europea come esperienza diffusa ma non coordinata, in cui ogni paese ha reagito al fascismo con proprie forme di lotta. «Fu una resistenza senza una visione condivisa del futuro – ha spiegato – ma i campi di sterminio e il giuramento di Mauthausen, scritto dai sopravvissuti, rappresentano l’atto fondativo dei valori europei: giustizia, uguaglianza, pace».

Giovanni Bloisi: la memoria su due ruote

Molto atteso dai ragazzi l’intervento di Giovanni Bloisi, il “Ciclista della Memoria”, che ha raccontato i suoi viaggi lenti in bicicletta attraverso i luoghi della Shoah e della Resistenza.

«La bicicletta parla con la strada e la sera mi racconta – ha detto – Durante i miei viaggi incontro persone, ascolto storie, imparo. La memoria non si deve perdere: è un modo per onorare chi è morto per darci la libertà».

Bloisi ha anche presentato il suo nuovo progetto: il “Memoria Bike Tour per l’Europa”, che da Capua porterà il ciclista fino al Mortirolo, per poi raggiungere Bruxelles, passando per Monaco e Strasburgo. L’obiettivo? Sensibilizzare studenti e scuole di diversi Paesi a unirsi in una rete europea della memoria: «Io pedalo – ha detto ai ragazzi – voi siete bravi in rete. Costruite il futuro popolo europeo».

Una scuola che educa alla cittadinanza

L’incontro si inserisce in un percorso educativo che il Newton porta avanti da anni. «Abbiamo il lusso di essere liberi, ma ci costruiamo delle gabbie – ha detto la professoressa Sara Iovino – Ragazzi, uscite da queste gabbie e siate voi stessi».

Con l’ANPI e grazie al lavoro della biblioteca scolastica, il Newton organizza ogni anno momenti di approfondimento in occasione del Giorno della Memoria, ma anche su altri temi sociali come la violenza di genere o i disturbi alimentari.

Nel corso dell’incontro ci sono stati momenti musicali curati dal musicista Stefano Tosi, che ha proposto brani legati alla Resistenza e all’ideale di unione tra i popoli.