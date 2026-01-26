Giovanni La Rosa compie 90 anni: l’arte come esercizio quotidiano

L’artista Giovanni La Rosa compie oggi 90 anni. È facile incontrarlo per le strade di Varese. A volte è in sella alla sua bicicletta, altre mentre cammina come se misurasse lo spazio che lo circonda. Una nuvola bianca di capelli, occhi cerulei che rendono il suo sguardo un po’ normanno e, insieme, raccontano le sue origini siciliane.

È una presenza discreta, quasi silenziosa, eppure profondamente riconoscibile. Varese è la sua terra d’elezione, il luogo scelto per vivere e lavorare.

Un compleanno che coincide con una vita vissuta senza interruzioni nel segno dell’arte. «Non c’è stato un solo giorno della mia vita che non abbia tracciato una linea», dice, come se fosse la cosa più naturale del mondo.

La Rosa si è allontanato presto dal folclore della Sicilia barocca e rumorosa per cercare altrove il proprio orizzonte artistico. Lo ha trovato nell’essenzialità elegante della Magna Grecia, nella geometria come tensione verso l’assoluto, nella sezione aurea come legge profonda della natura. Il suo è un linguaggio fatto di segni arcaici e alfabeti, capaci di generare armonia e silenzio.

A questa ricerca rigorosa dà voce il designer Marcello Morandini, che in occasione della personale “Grammatica del segno” nel 2023 ai Musei civici di Villa Mirabello ha parlato di La Rosa come di «una persona straordinaria, un amico per sempre», capace di conquistare «il segreto dell’arte» attraverso «un alfabeto di linee vibranti senza fine, senza pause, che raccontano forme, storie, emozioni, speranze, bellezza e arte».

Una coerenza che viene da lontano, dagli anni del ginnasio a Caccamo e si consolida all’Istituto d’arte di Palermo, tra studio rigoroso e sperimentazione dei materiali.

Un passaggio naturale in un percorso che, a novant’anni, continua a crescere senza clamore, fedele a se stesso e lontano dagli stereotipi per indicarci una possibile idea di bellezza.