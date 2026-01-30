Giustizia, a Varese la posizione delle Camere penali: “Riforma di civiltà che rafforza i giudici”

Separare le carriere di magistrati giudicanti e requirenti per scardinare il sistema delle correnti, per una riforma attesa secondo gli avvocati delle Camere penali, «da più di trent’anni». Si è tenuto venerdì in una Sala Consiliare del Comune di Varese strapiena, il convegno dal titolo “La separazione delle carriere. Verso il nuovo ordinamento della magistratura”, promosso dalla Camera Penale di Varese “Giuseppe Lozito – Lucio Paliaga”, nell’ambito del dibattito legato al referendum sulla giustizia.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo forense, della magistratura e dell’università, chiamati a confrontarsi su uno dei temi più discussi del momento che porterà gli italiani alle urne il 22 e il 23 marzo per il referendum costituzionale. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’avvocata Elisabetta Bertani, presidente della Camera Penale di Varese, e del sindaco di Varese Davide Galimberti, che hanno sottolineato il valore del confronto pubblico su questioni centrali per il funzionamento della giustizia.

«Sul tema é opportuno che prevalgano le tesi corrette rispetto ai confini della riforma: é un elemento fondamentale per tutti noi e per la democrazia», ha sottolineato il sindaco Galimberti nel corso di un breve saluto che ha anticipato i contenuti degli interventi.

Nel corso del convegno hanno preso la parola l’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, il professor Nicolò Zanon, ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano e presidente del Comitato SìRiforma, e il dottor Antonio Gustapane, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese.

Al dibattito hanno preso parte anche il professor Felice Giuffrè, ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Catania e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, l’avvocato Daniele Ripamonti, penalista del Foro di Milano, e l’avvocato Andrea Cavaliere, componente della Giunta dell’UCPI. Il confronto ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico e istituzionale sui temi della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e del nuovo assetto della magistratura, offrendo spunti di riflessione che saranno oggetto di un successivo approfondimento sui contenuti e sulle posizioni espresse dai relatori. Diversi i cittadini che hanno seguito i lavori fianco a fianco agli addetti ai lavori che sedevano in platea fra cui moltissimi avvocati, una delegazione della Camera penale di Busto Arsizio oltre al parlamentare di Fratelli d’Italia e avvocato Andrea Pellicini.