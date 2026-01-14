Gli esami non finiscono mai: dopo Chisola, il Varese si prepara per il Sestri Levante

La vittoria entusiasmante di Vinovo contro il Chisola (leggi qui) può essere un importante punto di svolta per il Varese, che arriva da un buon momento di forma ma soprattutto una crescita costante. I biancorossi sono imbattuti da otto gare, nelle quali hanno accumulato cinque vittorie e tre pareggi. Ma se l’ultimo successo ha avuto il sapore di un esame superato, un altro è dietro l’angolo: domenica 18 gennaio (ore 15) al “Franco Ossola” arriverà il Sestri Levante, una prova molto complicata contro una delle formazioni più in forma del Girone A.

I corsari liguri non perdono addirittura dall’ottava giornata del girone di andata, il 19 ottobre scorso nella sfida contro il Vado. Da allora sei vittorie e cinque pareggi hanno permesso alla squadra di mister Alberto Ruvo di risalire la classifica fino all’attuale terzo posto, a quota 36 punti, 2 lunghezze in più proprio del Varese.

Nella gara di andata, in Liguria, i biancorossi riuscirono a conquistare una vittoria importante al “Sivori” – 1-0, gol di Guerini -, ma fu una partita di sofferenza per Bruzzone e compagni e determinanti furono i tanti errori sotto porta del Sestri (leggi qui). La voglia di riscatto dei rossoblù potrebbe essere un fattore da non sottovalutare nella preparazione di questo “esame”-.

Tornando in casa biancorossa, la vittoria di Vinovo è stato un segnale importante anche per la squadra, con gli esordi dal primo minuto positivi di Umberto Agnelli e Abraham Sovogui – nell’inedito ruolo di esterno alto a sinistra – che permette a mister Ciceri di avere più soluzioni a disposizione, sia dal primo minuto sia a gara in corso.

E in settimana qualcosa si potrebbe muoversi ancora sul mercato. Con il secondo portiere Omar Rugginenti destinato a salutare, un innesto potrebbe arrivare tra i pali, un altro under per fare da riserva a Gabriel Bugli.