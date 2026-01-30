Gli indumenti realizzati dalle ospiti dell’Rsa di Tradate donati a Casa di Marta

Alcune ospiti della Rsa di Tradate hanno realizzato a mano indumenti (sciarpe, cappelli, scialle, fascette per capelli…) da donare a Casa di Marta: un’associazione di volontariato attiva nel Saronnese per rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie che vivono situazioni di fragilità e povertà.

L’attività ha coinvolto un gruppo di signore della Rsa nei mesi prima di Natale, seguite a guidate da Enza: una volontaria dell’associazione Avulss. «L’iniziativa – spiegano i responsabili – fa parte di un laboratorio manuale settimanale che mira a mantenere attiva la manualità, stimolare la creatività, la socializzazione e il “fare”, attraverso la proposta di diverse attività artistiche individualizzate e in piccolo gruppo».

Nello specifico, tale attività fa parte di un progetto più ampio promosso dalla cooperativa Proges dal titolo Porgi la mano, che vede il recupero e la produzione di indumenti per i più fragili della società aiutando gli anziani a rendersi attivi, visibili, partecipi e propositivi nei confronti del territorio e dando un esempio di vicinanza e aiuto per chi ne ha più bisogno.

Queste sono le parole con cui le ospiti della Rsa si sono rivolte all’associazione. «Carissimi, siamo un gruppo di persone della Rsa di Tradate. Facciamo diverse attività e tra queste lavori a maglia che desideriamo offrirvi. Ci auguriamo possano esservi utili e con la speranza vi siano graditi siamo felici di contribuire al vostro nobile scopo. Cogliamo l’occasione per porgere auguri di buon anno e di buon lavoro».