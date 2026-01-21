Gli studenti di terza delle medie di Cuasso al Monte in visita al Memoriale della Shoah di Milano
Un percorso di educazione civica e di formazione alla memoria storica con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nella comprensione di una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento
L’Amministrazione comunale di Cuasso al Monte ha promosso una significativa visita didattica al Memoriale della Shoah di Milano – Binario 21, rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”.
L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore Tortosa, si inserisce nel percorso di educazione civica e di formazione alla memoria storica, con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nella comprensione di una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento. Il Memoriale del Binario 21, luogo simbolo della deportazione degli ebrei e dei perseguitati politici verso i campi di sterminio, rappresenta uno spazio di riflessione profonda sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti fondamentali.
«Accompagnare i ragazzi in luoghi come il Memoriale della Shoah – sottolinea l’assessore Tortosa – significa offrire loro un’esperienza educativa che va oltre i libri di testo. La memoria è uno strumento fondamentale per costruire cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di odio, discriminazione e indifferenza».
L’Amministrazione comunale ringrazia l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, i docenti e il personale scolastico per la collaborazione e l’impegno dimostrato nell’organizzazione dell’iniziativa, confermando la volontà di continuare a sostenere progetti educativi che rafforzino il legame tra scuola, istituzioni e comunità locale.
