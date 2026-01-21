Varese News

Lombardia

Gli studenti di terza delle medie di Cuasso al Monte in visita al Memoriale della Shoah di Milano

Un percorso di educazione civica e di formazione alla memoria storica con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nella comprensione di una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento

Anpi memoriale shoah

L’Amministrazione comunale di Cuasso al Monte ha promosso una significativa visita didattica al Memoriale della Shoah di Milano – Binario 21, rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore Tortosa, si inserisce nel percorso di educazione civica e di formazione alla memoria storica, con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nella comprensione di una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento. Il Memoriale del Binario 21, luogo simbolo della deportazione degli ebrei e dei perseguitati politici verso i campi di sterminio, rappresenta uno spazio di riflessione profonda sui valori della dignità umana, della libertà e del rispetto dei diritti fondamentali.

«Accompagnare i ragazzi in luoghi come il Memoriale della Shoah – sottolinea l’assessore Tortosa – significa offrire loro un’esperienza educativa che va oltre i libri di testo. La memoria è uno strumento fondamentale per costruire cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e contrastare ogni forma di odio, discriminazione e indifferenza».

L’Amministrazione comunale ringrazia l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, i docenti e il personale scolastico per la collaborazione e l’impegno dimostrato nell’organizzazione dell’iniziativa, confermando la volontà di continuare a sostenere progetti educativi che rafforzino il legame tra scuola, istituzioni e comunità locale.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.