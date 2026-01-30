Gnocchi sulla Fondazione: “La modifica e approvazione dei verbali sarebbe illegittima”

«Lo Statuto della Fondazione non prevede l’approvazione dei verbali in altra seduta. Sarebbe un atto ilegittimo». Lo dice il consigliere comunale di minoranza Massimo Gnocchi, secondo cui «la moidifica successiva del verbale sarebbe «un fatto assai grave».

Il verbale di cui si parla è quello reso noto dal quotidiano La Prealpina, che ha suscitato forti polemiche per almeno due diversi punti. La “lettura e approvazione verbali Cda precedenti” compare invece nell’ordine del giorno del Cda convocato per venerdì 30 gennaio.

Gnocchi fa riferimento all’articolo 12 dello statuto della Fondazione (lo statuto è l’atto giuridico fondamentale che definisce le regole di organizzazione e funzionamento interno di un ente), che ha per oggetto “Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione”. Il terzo comma dell’articolo recita: “Le deliberazioni ed il verbale dell’adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza”.

«Lo statuto fondativo della fondazione approvato dalla dgr n. 16268 del 6 febbraio 2004 all’art 12 mi pare molto chiaro» incalza Gnocchi. «Il verbale viene firmato dai componenti del cda. Non approvato. Quindi una convocazione per approvarlo non è prevista dallo Statuto. Quindi si assumono una bella responsabilità a fare qualcosa di non previsto dall’atto fondativo che è, o dovrebbe essere, inviolabile».

Gnocchi insiste che il verbale «risulta essere stato firmato da numerosi componenti del cda», nella seduta di cui si parla. «Lo scrive la Prealpina e nessuno lo ha contestato, tra cui in primis il Presidente della Fondazione Castoldi. Se un componente del Cda firma un tale verbale è perché evidentemente è vero, lo ha già approvato così. Viceversa sarebbero loro ad aver reso vere quelle affermazioni ed i primi da querelare nel caso».