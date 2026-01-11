“Hambre”, al Cinema Nuovo di Varese storie dal Venezuela di oggi tra crisi e speranza

Giovedì 15 gennaio alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di Varese arriva “Hambre”, film ambientato in Venezuela che racconta con realismo e intensità una società allo stremo. Una serata di cinema e confronto, con la partecipazione in collegamento della regista Joanna Nelson e dei due attori protagonisti, Gabriel Agüero e Claudia Rojas.

Un film che dà voce a un paese in crisi

Girato e ambientato nel 2024, Hambre è un’opera a forte contenuto sociale che accende i riflettori sull’attuale situazione venezuelana. Una realtà spesso dimenticata, ma tornata al centro delle cronache internazionali, che il film racconta con sguardo diretto e senza retorica.

Al centro della trama ci sono due ex compagni di scuola, oggi adulti, che si ritrovano in un Venezuela segnato dal declino economico e dalla crescente anarchia. Entrambi combattono con le loro crisi personali, ma soprattutto con la lotta quotidiana per la sopravvivenza in un paese dove anche i beni essenziali scarseggiano. Il film si interroga su una domanda fondamentale: esiste ancora una via per restare e ricostruire, oppure la fuga è l’unica scelta possibile?

Un “grido strozzato” di dignità

Hambre ha già attirato l’attenzione della critica. Leonardo Lardieri, su Sentieri Selvaggi, lo descrive così: «In un momento politico davvero instabile e sull’orlo del baratro, in un’economia corrotta, in cui mancano gli alimenti di base e le medicine, in cui regna il caos e l’ansia collettiva, la regista Joanna Nelson racconta con la dovuta essenzialità l’eredità degli ultimi dieci anni in Venezuela. […] Per tutto questo Hambre è un grido strozzato di dolore e di aiuto, perché la dignità di un popolo non venga calpestata e oltraggiata ancora e per sempre».

Dialogo con la regista e il cast

La serata sarà introdotta da Paolo Teta, responsabile commerciale di LSPG Popcorn, società che distribuisce il film in Italia. Al termine della proiezione, il pubblico potrà dialogare in collegamento video con la regista Joanna Nelson e gli attori Gabriel Agüero e Claudia Rojas, che risponderanno alle domande e condivideranno il loro sguardo sulla pellicola e sul Venezuela di oggi.

I biglietti sono disponibili in prevendita online su Webtic. Il costo è di 7 euro per l’intero, 5,50 euro per soci ARCI, over 65 e under 18, e 4 euro per i soci ARCI under 25.