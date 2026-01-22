Handicap Sport, dopo il blitz di Gradisca la sfida al vertice contro Padova

Settimane cruciali per il campionato della Handicap Sport Varese. La squadra di basket in carrozzina si gioca in pochi incontri la classificazione nella regular season del proprio girone di Serie B: determinante chiudere tra le prime due per poter accedere al playoff che assegnerà la promozione nella massima serie.

Domenica scorsa la squadra di coach Bottini ha battuto un colpo rilevante vincendo in trasferta a Gradisca d’Isonzo e ribaltando la differenza canestri con i friulani che avevano espugnato il PalaCusInsubria. I biancorossi hanno vinto con un largo 41-72 sciorinando la migliore prestazione stagionale, con quattro uomini in doppia cifra (Geninazzi 20, Roncari 16, Silva 14, Pedron 11) e “vendicato” (dal punto di vista sportivo naturalmente) il -4 del precedente match con la Coop Nordest. (foto Max Longo/Hsv)

Con quel risultato Varese ha fatto un balzo avanti verso i playoff, ma ora la Amca Elevatori ha l’occasione di migliorarsi ancora: sabato 24 alle 16,30 (PalaCusInsubria di via Monte Generoso) i biancorossi ospitano la Millennium Padova, l’altra formazione di alto livello del girone. Padova ha già battuto Gradisca ed è in testa alla classifica senza sconfitte, quindi il match è il primo di due spareggi per il primato, con il secondo previsto per il 28 marzo nella città veneta. Ben difficilmente, infatti, le tre formazioni di testa lasceranno per strada punti contro le altre.

La Millennium è retrocessa in B dopo una sola stagione nel massimo campionato ma, un po’ come Varese, ha acquisito esperienza ai massimi livelli ed è una pretendente certa alla risalita. I padovani schierano il 38enne Ahmed Raourhai, origini marocchine ma passaporto italiano così come la Nazionale di cui ha vestito numerose volte la canotta: si tratta di uno dei giocatori più forti in circolazione con un passato ricco di successi con le maglie di Roma e Cantù. Raourhai è l’uomo da tenere d’occhio per la difesa varesina ma non l’unico, tra quelli pericolosi in maglia Millennium.

IL PROGRAMMA (ultima di andata, sabato 24 gennaio)

Amca Elevatori H.S. Varese – Millennium Padova (ore 16.30); Uicep Torino – Albatros Trento (ore 16.30); CUS Padova – I Delfini 2001 Vicenza (domenica, ore 16).

Riposano Alitrans Verona e Nordest Castelvecchio Gradisca.

LA CLASSIFICA

M. Padova (6 partite) e Gradisca (8) 12; VARESE (6) 10; Torino (5), CUS Padova (5) e Verona (5) 4; Trento (6) 2; D. Vicenza (6) -1.

IL PROSSIMO TURNO (sabato 31 gennaio)

Albatros Trento – Nordest Castelvecchio Gradisca (ore 15); Uicep Torino – Millennium Padova (ore 16.30); Alitrans Verona – Amca Elevatori H.S. Varese (ore 17).

Riposano CUS Padova e Delfini Vicenza.