“Hercules. Da zero a hero” torna in scena al Teatro delle Arti di Gallarate con due spettacoli solidali
La compagnia Dietro le quinte in scena sabato e domenica, anche a sostegno di realtà locali
Si replica al Teatro delle Arti di Gallarate lo spettacolo “Hercules. Da zero a hero”, portato in scena dalla Compagnia Dietro le Quinte, con due appuntamenti nel fine settimana di sabato 17 gennaio alle ore 15.00 e domenica 18 gennaio alle ore 21.00, entrambi caratterizzati da una forte finalità solidale.
Lo spettacolo, ispirato al mito di Ercole e reinterpretato in chiave teatrale e musicale, propone un percorso di crescita, cadute e riscatto, raccontando la trasformazione dell’eroe “da zero a hero” attraverso musica, scenografie e una messa in scena corale.
La recita di sabato pomeriggio sarà dedicata al sostegno delle associazioni dei genitori della scuola dell’infanzia e della scuola primaria cittadine, mentre l’appuntamento di domenica sera contribuirà alle attività della Fondazione Carabelli, impegnata nella realizzazione di progetti a favore della disabilità.
Lo spettacolo della Dietro le quinte (compagnia nata proprio da esperienze teatrali alle Arti) è diretto da Matteo Peroni e Angela Lanaro, con musiche di Alessandra Lanaro e Luigi Petrucciani e scenografie curate da Luciano Mercandelli e Paolo Ciampoli.
Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo prenotazioni@compagnadietro lequinte.it.
Un’occasione per assistere a uno spettacolo teatrale e, allo stesso tempo, sostenere realtà del territorio attive nel campo dell’educazione e dell’inclusione sociale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.