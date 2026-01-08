“Hercules. Da zero a hero” torna in scena al Teatro delle Arti di Gallarate con due spettacoli solidali

Si replica al Teatro delle Arti di Gallarate lo spettacolo “Hercules. Da zero a hero”, portato in scena dalla Compagnia Dietro le Quinte, con due appuntamenti nel fine settimana di sabato 17 gennaio alle ore 15.00 e domenica 18 gennaio alle ore 21.00, entrambi caratterizzati da una forte finalità solidale.

Lo spettacolo, ispirato al mito di Ercole e reinterpretato in chiave teatrale e musicale, propone un percorso di crescita, cadute e riscatto, raccontando la trasformazione dell’eroe “da zero a hero” attraverso musica, scenografie e una messa in scena corale.

La recita di sabato pomeriggio sarà dedicata al sostegno delle associazioni dei genitori della scuola dell’infanzia e della scuola primaria cittadine, mentre l’appuntamento di domenica sera contribuirà alle attività della Fondazione Carabelli, impegnata nella realizzazione di progetti a favore della disabilità.

Lo spettacolo della Dietro le quinte (compagnia nata proprio da esperienze teatrali alle Arti) è diretto da Matteo Peroni e Angela Lanaro, con musiche di Alessandra Lanaro e Luigi Petrucciani e scenografie curate da Luciano Mercandelli e Paolo Ciampoli.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo prenotazioni@compagnadietro lequinte.it.

Un’occasione per assistere a uno spettacolo teatrale e, allo stesso tempo, sostenere realtà del territorio attive nel campo dell’educazione e dell’inclusione sociale.