“Hotel Meina”, nella Giornata della Memoria a Vedano Olona il racconto dell’eccidio del Lago Maggiore

In occasione della Giornata della Memoria 2026, la sezione Anpi Basso–Sankara di Vedano Olona promuove una serata pubblica di commemorazione e approfondimento dedicata alla Shoah e alle persecuzioni nazifasciste, in programma martedì 27 gennaio alle 20.30 nella sala consiliare del Comune di Vedano Olona, a Villa Aliverti, in piazza San Rocco.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vedano Olona, è aperta a tutta la cittadinanza e si inserisce nel calendario delle celebrazioni del 27 gennaio, data che ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa nel 1945, momento simbolo della rivelazione al mondo dell’orrore della Shoah.

La serata sarà dedicata in particolare a una pagina drammatica della storia del territorio affacciato sul Lago Maggiore: la persecuzione della popolazione ebraica che, nel tentativo di fuggire in Svizzera, trovò invece la morte per mano dei nazifascisti.

Il programma prevede un intervento dello scrittore Gino Marchitelli, che accompagnerà il pubblico nel racconto di fatti realmente accaduti sulle sponde del lago, ricostruendo il contesto storico e umano di quelle vicende. A seguire, la proiezione del film “Hotel Meina” di Carlo Lizzani, che ripercorre l’eccidio del settembre 1943, quando decine di ebrei rifugiati negli alberghi della sponda piemontese del Lago Maggiore furono catturati e uccisi dalle SS tedesche.