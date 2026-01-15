Busto Arsizio
I burattini di Biancaluna animano il Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio
Gabriella Roggero e Metello Faganelli sul palco per la rassegna Teatro Family
Il sipario del Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio si apre su un incrocio di fili, legno e recitazione.
Domenica 18 gennaio la sala di piazza Sant’Anna 1 ospita Biancaluna, una produzione firmata dalla Compagnia Amaltheatro che mette al centro il linguaggio del teatro di figura. Lo spettacolo vede protagonisti Gabriella Roggero e Metello Faganelli, impegnati in una performance che unisce attori in carne ed ossa a burattini, marionette e pupazzi.
L’appuntamento, fissato per le 16:30, fa parte della rassegna Teatro Family, un cartellone pensato per il divertimento di tutto il nucleo familiare. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto Orlo e riceve il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto oltre al supporto della Città di Busto Arsizio.
L’ingresso per assistere alla rappresentazione è fissato a 8€. La proposta punta a coinvolgere i cittadini attraverso una narrazione che sfrutta la varietà delle tecniche teatrali della compagnia, integrando diverse forme espressive su un unico palcoscenico.