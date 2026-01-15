Varese News

Tempo Libero

Busto Arsizio

I burattini di Biancaluna animano il Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio

Gabriella Roggero e Metello Faganelli sul palco per la rassegna Teatro Family

Spettacolo Santa Anna Biancaluna

18 Gennaio 2026

Il sipario del Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio si apre su un incrocio di fili, legno e recitazione.

Domenica 18 gennaio la sala di piazza Sant’Anna 1 ospita Biancaluna, una produzione firmata dalla Compagnia Amaltheatro che mette al centro il linguaggio del teatro di figura. Lo spettacolo vede protagonisti Gabriella Roggero e Metello Faganelli, impegnati in una performance che unisce attori in carne ed ossa a burattini, marionette e pupazzi.

L’appuntamento, fissato per le 16:30, fa parte della rassegna Teatro Family, un cartellone pensato per il divertimento di tutto il nucleo familiare. L’evento è realizzato nell’ambito del progetto Orlo e riceve il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto oltre al supporto della Città di Busto Arsizio.

L’ingresso per assistere alla rappresentazione è fissato a 8€. La proposta punta a coinvolgere i cittadini attraverso una narrazione che sfrutta la varietà delle tecniche teatrali della compagnia, integrando diverse forme espressive su un unico palcoscenico.

15 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.