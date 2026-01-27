I club Lions di Luino e Laveno Mombello riuniti a Cittiglio

Le insegne dei club e lo scambio dei gagliardetti hanno segnato una serata dedicata al confronto e alla programmazione delle attività sul territorio. I Lions Club Luino e Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso si sono ritrovati in un intermeeting a Cittiglio, dove è stata accolta la visita ufficiale di Lorenzo Paolo Terlera, Governatore del Distretto Lions 108 Ib1.

Il percorso di Terlera nel mondo lionistico ha radici profonde: parte dal club di Desio fino alla fondazione di quello di Lissone, ricoprendo nel tempo numerosi ruoli di coordinamento che lo hanno condotto ai vertici della struttura distrettuale.

Durante la serata di Cittiglio, alla quale hanno preso parte anche il Past Governatore Alberto Frigerio, la presidente di circoscrizione Rosemarie Contu e il presidente di zona Alessio Spertini, l’attenzione si è focalizzata sulla capacità di ascolto dei club e sul sostegno ai service. Il Governatore ha ribadito l’importanza di valorizzare le progettualità locali attraverso una visione d’insieme, capace di rispondere alle esigenze della comunità con pragmatismo e competenza.

I presidenti Nunzio Mancuso, per il club di Luino, e Sandro Sessi, per quello di Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso, hanno sottolineato il valore politico e associativo del confronto. «La visita del Governatore in un intermeeting non è soltanto un momento protocollare: è un’occasione per fare il punto sui service, confrontarsi sulle priorità dell’anno e rafforzare quella “rete di volontariato competente” che da sempre caratterizza i Lions», hanno dichiarato congiuntamente i due responsabili. Per le due realtà, attive tra le valli e la sponda varesina del Lago Maggiore, la riunione ha confermato la volontà di operare in sinergia. «L’incontro tra Luino e Laveno ha messo in evidenza lo spirito dell’associazione: collaborazione tra club, attenzione ai bisogni locali, e capacità di mettere in campo idee e progetti concreti», hanno concluso i presidenti a margine dell’evento