I Gorillas Varese scaldano i motori: al via la stagione 2026 

I Gorillas, la squadra di football americano biancorossa e associata alla Uisp, si presenteranno ai nastri di partenza della nuova stagione con la ferma ambizione di proseguire il percorso di crescita iniziato sotto la guida di Will Gaines. Il tecnico californiano, giunto al suo terzo anno consecutivo come Head Coach, rappresenta il perno attorno a cui ruota il progetto tecnico della squadra, pronta a confermarsi ad alti livelli.

Il Girone A riserva conferme importanti e una significativa novità. Nonostante la consuetudine delle avversarie, quest’anno mancherà l’appuntamento tradizionale con i quotatissimi Crusaders Cagliari, sostituiti nel raggruppamento dai determinati Wolverines Piacenza. Rimangono invece salde le sfide storiche contro i Rams Milano, i Blitz Ciriè e i Rebels Lugano, questi ultimi attesi a un salto di qualità dopo le prestazioni della scorsa stagione.

Il fischio d’inizio della regular season è previsto con una settimana di anticipo rispetto alla IFL, procedendo in parallelo con il campionato di IFL2. I Gorillas saranno subito chiamati alla prova del fuoco o il 21 o il 22 febbraio, quando ospiteranno i Rams Milano per il classico appuntamento tra le mura amiche del Jungle Field. La fase regolare si protrarrà fino al fine settimana del 23 e 24 maggio, momento in cui la stagione entrerà nel vivo con il tabellone dei playoff, che condurrà le squadre migliori fino alla finale del Nine Bowl programmata per il 5 luglio.

Manca dunque solo un mese all’inizio di questa nuova avventura agli ordini di coach Gaines. La voglia di scendere in campo è alle stelle e i Gorillas puntano a ritagliarsi un ruolo sempre più di primo piano nel panorama nazionale. L’obiettivo, tuttavia, resta anche sociale: portare avanti i propri valori fondanti e trasformare ogni partita casalinga in una grande festa che possa coinvolgere l’intero rione di San Fermo.