I laboratori Aperti a tutti del Pargolario ripartono da musica ed elettronica
Attività gratuite per ragazzi il lunedì pomeriggio alle 18.30 all'Oratorio di Cuveglio con Musica d'insieme e il mercoledì alle 16.30 a Cuveglio per gli appassinati di elettronica
Foto di Bayley Nargang da Pixabay
Ripartono a gennaio con due iniziative legate a musica ed elettronica, i laboratori gratuiti Aperti a tutti proposti dall’associazione Il Pargolario ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni negli spazi della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Cuveglio.
Il primo a partire, il 12 gennaio – e nei lunedì pomeriggio di inverno dalle 18.15 alle 19.15 all’Oratorio di Casalzuigno – è il laboratorio di Musica d’insieme, rivolto a giovani musicisti che vogliono suonare in un ensamble. Il 14 gennaio invece – e nei mercoledì pomeriggio a seguire dale 16.30 alle 18.30 all’oratorio di Cuveglio – l’attività proposta ai ragazzi è Elettronica che passione: un percorso introduttivo per scoprire come funzionano le tecnologie che ci circondano, anche quelle invisibili, imparando a “vederle” e “ascoltarle” attraverso esperimenti e la realizzazione di un semplice circuito elettronico.
Aperti a tutti 2026
L’adolescenza, più di altre fasi della vita, è un momento di profonda trasformazione, fortemente influenzato dal contesto sociale, culturale e storico. Con questa consapevolezza, associazione Il Pargolario, assieme alla Parrocchia San Lorenzo di Cuveglio ha partecipato al bando “Porte aperte – Promuovere spazi di aggregazione giovanile e alleanze territoriali a partire dagli oratori”, di Fondazione Cariplo con il progetto Aperti a tutti, finanziato anche dalle fondazioni Comunitaria del Varesotto e Vismara, e che ha debuttato in autunno con i primi corsi di Teatro integrato.
La proposta continua nel nuovo anno con una serie di laboratori dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, pensati come spazi di incontro, espressione e crescita.
Oltre ai laboratori di musica ed elettronica, il progetto nel 2026 prevede un ricco calendario di attività.
Teatro: recitazione, improvvisazione, espressione corporea e realizzazione di uno spettacolo finale
Falegnameria: basi della lavorazione del legno per costruire oggetti di scena con materiali sostenibili
Pittura e scenografia: progettazione e realizzazione di fondali ed elementi pittorici
Taglio e cucito: per apprendere le tecniche sartoriali di base
Tecnico dello spettacolo: luci, audio e video, con attività pratiche sugli impianti che “vivono” in un teatro
Elettronica: laboratorio base per principianti, per scoprire come funziona il mondo che ci circonda
Musica d’insieme: composizione e adattamento di colonne sonore, effetti sonori e brani originali.
«Aperti a tutti è più di una serie di laboratori – spiega Daniela Mior, presidente de Il Pargolario – è un progetto che nasce dall’oratorio ma guarda all’intera comunità e al futuro del territorio».
Le attività laboratoriali si integrano infatti con altre azioni promosse dalla Parrocchia San Lorenzo: dalla Formazione per giovani e famiglie, con incontri con esperti, educatori e insegnanti alle attività sportive per tutti, passando per la “Settimana della Comunità” riservata a giovani e adolescenti.
COME PARTECIPARE
La partecipazione ai laboratori è gratuita.
Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo a QUESTO LINK.
Per maggiori informazioni scrivere al canale whatsApp del Pargolario QUI oppure al numero 366 7550411 (Daniela).
Un ringraziamento particolare a coloro che hanno contribuito a realizzare una solida rete di sostegno al progetto: i Comuni di Cuveglio e Cuvio, l’Istituto Comprensivo Statale D. Alighieri di Cuveglio, il Circolo Don Bosco APS di Cuveglio, le ProLoco di Cuveglio e di Cuvio, la Filarmonica Cuviese, il Corpo Musicale V. Veneto di Casalzuigno, la Falegnameria Mele di Cuveglio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.