I laboratori Aperti a tutti del Pargolario ripartono da musica ed elettronica

Foto di Bayley Nargang da Pixabay

Ripartono a gennaio con due iniziative legate a musica ed elettronica, i laboratori gratuiti Aperti a tutti proposti dall’associazione Il Pargolario ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni negli spazi della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Cuveglio.

Il primo a partire, il 12 gennaio – e nei lunedì pomeriggio di inverno dalle 18.15 alle 19.15 all’Oratorio di Casalzuigno – è il laboratorio di Musica d’insieme, rivolto a giovani musicisti che vogliono suonare in un ensamble. Il 14 gennaio invece – e nei mercoledì pomeriggio a seguire dale 16.30 alle 18.30 all’oratorio di Cuveglio – l’attività proposta ai ragazzi è Elettronica che passione: un percorso introduttivo per scoprire come funzionano le tecnologie che ci circondano, anche quelle invisibili, imparando a “vederle” e “ascoltarle” attraverso esperimenti e la realizzazione di un semplice circuito elettronico.

Aperti a tutti 2026

L’adolescenza, più di altre fasi della vita, è un momento di profonda trasformazione, fortemente influenzato dal contesto sociale, culturale e storico. Con questa consapevolezza, associazione Il Pargolario, assieme alla Parrocchia San Lorenzo di Cuveglio ha partecipato al bando “Porte aperte – Promuovere spazi di aggregazione giovanile e alleanze territoriali a partire dagli oratori”, di Fondazione Cariplo con il progetto Aperti a tutti, finanziato anche dalle fondazioni Comunitaria del Varesotto e Vismara, e che ha debuttato in autunno con i primi corsi di Teatro integrato.

La proposta continua nel nuovo anno con una serie di laboratori dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, pensati come spazi di incontro, espressione e crescita.

Oltre ai laboratori di musica ed elettronica, il progetto nel 2026 prevede un ricco calendario di attività.

Teatro: recitazione, improvvisazione, espressione corporea e realizzazione di uno spettacolo finale

Falegnameria: basi della lavorazione del legno per costruire oggetti di scena con materiali sostenibili

Pittura e scenografia: progettazione e realizzazione di fondali ed elementi pittorici

Taglio e cucito: per apprendere le tecniche sartoriali di base

Tecnico dello spettacolo: luci, audio e video, con attività pratiche sugli impianti che “vivono” in un teatro

Elettronica: laboratorio base per principianti, per scoprire come funziona il mondo che ci circonda

Musica d’insieme: composizione e adattamento di colonne sonore, effetti sonori e brani originali.

«Aperti a tutti è più di una serie di laboratori – spiega Daniela Mior, presidente de Il Pargolario – è un progetto che nasce dall’oratorio ma guarda all’intera comunità e al futuro del territorio».

Le attività laboratoriali si integrano infatti con altre azioni promosse dalla Parrocchia San Lorenzo: dalla Formazione per giovani e famiglie, con incontri con esperti, educatori e insegnanti alle attività sportive per tutti, passando per la “Settimana della Comunità” riservata a giovani e adolescenti.

COME PARTECIPARE

La partecipazione ai laboratori è gratuita.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni scrivere al canale whatsApp del Pargolario QUI oppure al numero 366 7550411 (Daniela).

Un ringraziamento particolare a coloro che hanno contribuito a realizzare una solida rete di sostegno al progetto: i Comuni di Cuveglio e Cuvio, l’Istituto Comprensivo Statale D. Alighieri di Cuveglio, il Circolo Don Bosco APS di Cuveglio, le ProLoco di Cuveglio e di Cuvio, la Filarmonica Cuviese, il Corpo Musicale V. Veneto di Casalzuigno, la Falegnameria Mele di Cuveglio.