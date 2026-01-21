“I Luoghi del cuore”: ecco i venti progetti che verranno finanziati

Le aree interne, i piccoli comuni e le periferie sono al centro dei nuovi interventi del programma “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Sono venti i progetti selezionati in undici regioni attraverso il bando legato alla XII edizione del censimento, che riceveranno complessivamente 700mila euro: la cifra più alta mai stanziata nella storia dell’iniziativa.

Di questi, 520mila euro sono destinati ai progetti selezionati tramite bando, mentre 180mila euro andranno ai primi tre classificati del censimento: il Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato (AT), la Fontana Antica di Gallipoli (LE) e la Chiesa di San Giorgio a Tellaro (SP). Per la prima volta, i singoli beni candidati hanno potuto richiedere un contributo fino a un massimo di 50mila euro, rafforzando la capacità di intervento nei territori coinvolti.

Diciotto dei venti progetti sostenuti si trovano in aree lontane dai grandi centri urbani: piccoli comuni, frazioni, zone montane o periferiche. Luoghi spesso poco conosciuti o poco valorizzati, per i quali il censimento del FAI rappresenta una possibilità concreta di tutela e rilancio, grazie all’impegno di comitati, associazioni e amministrazioni locali.

I progetti riguardano beni storici, architettonici, paesaggistici e naturali, ma anche storie e tradizioni a rischio di scomparsa. Dall’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, sui Monti Sicani, all’Asilo Sant’Elia di Como, capolavoro dell’architettura moderna di Giuseppe Terragni; dal borgo marchigiano di Nidastore al Museo Filippa di Rimella, in Alta Valsesia. Tutti i luoghi selezionati avevano superato la soglia minima di 2.500 voti al censimento.

Il bando è rimasto aperto per oltre tre mesi e, per la prima volta, i candidati hanno potuto partecipare a due webinar di formazione curati dal FAI, dedicati alla progettazione degli interventi di restauro e valorizzazione. Un’iniziativa che ha permesso di rafforzare le competenze locali e migliorare la qualità dei progetti presentati.

Secondo una ricerca condotta nel 2024 dalla Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, il programma “I Luoghi del Cuore” è in grado di attivare effetti positivi sul piano culturale, sociale, ambientale ed economico, in particolare nei piccoli centri e nelle aree interne. I venti progetti selezionati coinvolgono oltre cento stakeholder e consentiranno di attivare ulteriori risorse per più di 820mila euro, superando del 150% la dotazione del bando.

Con questi nuovi interventi salgono a 180 i progetti sostenuti dal FAI dal 2003 a oggi. Il prossimo censimento de “I Luoghi del Cuore” sarà lanciato a maggio 2026.

Elenco completo dei 20 nuovi progetti sostenuti da “I Luoghi del Cuore”

Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, Santo Stefano Quisquina AG – Sicilia (5°), contributo di 46.500 euro per il restauro del cortile di ingresso

Traghetto di Leonardo da Vinci, Imbersago LC – Lombardia (7°), contributo di 32.000 euro per l’ideazione e la produzione di un breve documentario da installare nella casetta presso l’imbarcadero

Castello di Alboino, Feltre BL – Veneto (13°), contributo di 40.000 euro per il restauro della merlatura compromessa dalla Tempesta Vaia

Torre Paleologa, San Salvatore Monferrato AL – Piemonte (16°), contributo di 45.000 euro per il restauro e la valorizzazione della torre

Giardino Salvi, Vicenza – Veneto (17°), contributo di 25.000 euro per il rifacimento della passerella fluviale davanti alla Loggia Longhena e la riapertura dell’ingresso verso l’ex fiera

Laghetto del Parco degli Acquedotti, Roma – Lazio (24°), contributo di 36.000 euro per un articolato progetto di valorizzazione dell’area

Santissima, Gussago BS – Lombardia (32°), contributo di 35.000 euro per completare il restauro interno della chiesa

Nidastore, Arcevia AN – Marche (35°), contributo di 40.000 euro per i primi interventi di recupero e riuso dell’edificio ottocentesco all’ingresso del borgo

Motonave La Capitanio, Lovere BG – Lombardia (46°), contributo di 22.000 euro per la manutenzione straordinaria dello scafo del 1926, che consentirà di rendere la Motonave un museo itinerante

Cimitero Monumentale di Staglieno, Genova – Liguria (52°), contributo di 21.000 euro per realizzare un sistema di audioguide e valorizzare l’esperienza di visita, rendendola inoltre inclusiva e accessibile

Abbazia di Santa Maria Assunta di Castione Marchesi, Fidenza PR – Emilia-Romagna (55°), contributo di 25.000 euro per il restauro e il riuso del rivellino

Asilo Sant’Elia, Como – Lombardia (57°), contributo di 23.000 euro per ricreare il meccanismo di oscuramento delle grandi finestre e realizzare i nuovi tendaggi con tessuti innovativi

Minitalia del Parco Trotter, Milano – Lombardia (62°), contributo di 23.000 euro per il restauro e la valorizzazione della Minitalia

Chiesa e chiostro di Sant’Angelo Magno, Ascoli Piceno – Marche (63°), contributo di 10.000 euro per il restauro della lunetta cinquecentesca con San Benedetto

Porta della Libertà della Cattedrale, Troia FG – Puglia (72°), contributo di 24.000 euro per il restauro della Porta e dei rilievi bronzei del 1127

Percorso dei Mulini, Amato CZ – Calabria (77°), contributo di 22.000 euro per la tutela e la valorizzazione del sentiero dalla località Greci ai mulini

Fontane parlanti, Rosazza BI – Piemonte (91°), contributo di 25.000 euro per il restauro delle sei fontane principali

Parco Ranghiasci, Gubbio PG – Umbria (111°), contributo di 10.000 euro per il recupero del giardino del Tempietto, delle scarpate e delle strutture storiche e la piantumazione di nuovi ippocastani

Museo Filippa, Rimella VC – Piemonte (134°), contributo di 9.600 euro per la valorizzazione della collezione, con una postazione multimediale interattiva con quaranta schede dedicate agli oggetti più curiosi

Santuario dell’Eremita, Mallare SV – Liguria (210°), contributo di 6.000 euro per completare gli ultimi restauri