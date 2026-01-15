I muscoli di Silvio per la Openjobmetis, il fischietto di Anita, il sollievo dei Volontari, Mirko speaker per un giorno
Quattro appuntamenti in diretta oggi, giovedì, su www.radiomateria.it a partire dalle 14 con Luci a Masnago fino alle 21 con Fuori Frequenza
I muscoli di Silvio Barnaba per la Openjobmetis, il fischietto di Anita Costa, il sostegno dei Volontari del Sollievo, Mirko speaker per un giorno. Sono quattro gli appuntamenti del supergiovedì su Radio Materia.
14,00 Luci a Masnago
Si parte dalle Luci a Masnago, cuore pulsante della passione sportiva di Varese e non solo con il trio Franzetti-Bettoni-Brezzi pronto a fare il punto sulla settimana della Pallacanestro Varese che ha visto svanire di un soffio la final eight di Coppa Italia e ora riflette sul senso di un campionato sulle montagne russe. Ospite di oggi Silvio Barnaba (leggi qui)
16,30 Soci All Time
I Volontari del Sollievo – Gruppo Padre Pio saranno gli ospiti di oggi della trasmissione dedicata alle associazioni del territorio. Parleremo di una realtà che aiuta le persone anziani nei trasporti.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Da Legnano verrà a trovarci Anita Costa, arbitro della sezione AIA di Legnano, attiva a livello regionale (Prima Categoria) e nota per l’organizzazione di corsi per nuovi arbitri; ha ricevuto il premio Bottini-Croci per il suo impegno, arbitrando anche a livello nazionale (Coppa Italia, Serie A Femminile, UEFA Women’s Champions League) e gestendo partite femminili, di Primavera e di Serie C.
21,00 Fuori Frequenza
Tornano Hobbeat, Gian e Giuseppe, i simpatici ragazzacci della prima serata del giovedì dopo la pausa natalizia con una nuova proposta aperta a tutti: speaker per un giorno. Il primo a provare la conduzione radiofonica sarà Mirko Prestigiacomo, 36 anni. Dopo il liceo artistico, Mirko ha proseguito il suo percorso formativo al CFP di formazione professionale con l’obiettivo di diventare manutentore del verde. Oggi lavora come giardiniere, un mestiere fatto di cura, pazienza e attenzione ai dettagli. Qualità che, microfono alla mano, potrebbero rivelarsi sorprendenti anche in diretta radiofonica. Tra hobby e interessi, Mirko è essenziale e sincero: ama le ferie. Un’affermazione che lo rende immediatamente vicino al pubblico e perfettamente in linea con lo spirito spontaneo e umano della trasmissione.
“Speaker per un giorno” non è un talent né una competizione, ma un invito aperto: provare, mettersi in gioco, scoprire cosa significa stare dall’altra parte delle cuffie. Un modo concreto per vivere la radio dall’interno.
Durante la diretta sarà possibile interagire con lo studio tramite WhatsApp al numero 353 4848857, inviando messaggi, commenti e domande. Per candidarsi e partecipare potete scrivere a fuorifrequenza10@gmail.com.
