I numeri di Trenord nel 2025: quella di Varese è la linea più frequentata, Saronno è la seconda città lombarda

Nel 2025 Trenord ha registrato un aumento delle corse e dei passeggeri in tutta la Lombardia, confermando il ruolo cruciale del trasporto ferroviario regionale. In questo scenario, la provincia di Varese si conferma uno snodo strategico con numeri significativi: sono state 96mila le corse che hanno avuto origine o destinazione nella città capoluogo, mentre Saronno si attesta come la seconda destinazione più servita dell’intera rete dopo Milano, con 195mila corse.

La S5 Varese–Milano–Treviglio è la più utilizzata

Tra le linee suburbane, la S5 Varese–Milano Passante–Treviglio si conferma come la più frequentata di tutta la rete, con 58mila passeggeri nei giorni feriali. Il dato è stabile rispetto al 2024, ma riflette una domanda costante e significativa di mobilità quotidiana tra il Varesotto e l’area metropolitana milanese.

Anche la linea Milano Cadorna–Saronno–Varese Nord, tra le regionali, mantiene numeri rilevanti con 24mila viaggiatori feriali, contribuendo alla centralità del Varesotto nel sistema ferroviario regionale.

Cresce l’utilizzo dei treni in Lombardia

Complessivamente, nel 2025 Trenord ha effettuato 780mila corse, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente, trasportando 205 milioni di passeggeri. Le linee suburbane si confermano le più dinamiche, con 384mila utenti feriali (+8%). Le linee Regio Express e Regionali contano 378mila viaggiatori al giorno (+2%).

Nei weekend sono stati raggiunti record storici: +30% rispetto ai livelli pre-Covid. Il sabato hanno viaggiato 505mila persone, la domenica e nei festivi 384mila.

Puntualità, scioperi e lavori in corso

Nel 2025 l’83,8% dei treni è arrivato puntuale, con un miglioramento di quasi 4 punti percentuali rispetto al 2024. Secondo quanto comunica Trenord, se si escludono cause esterne come maltempo o interferenze di terzi, la puntualità sale all’87,6%. Il servizio ha risentito dell’intenso traffico sul nodo di Milano e dei lavori per il potenziamento delle infrastrutture: nel corso dell’anno sono stati attivati 207 cantieri, il 23% in più rispetto all’anno precedente.

Nel 2025 su circa 800mila corse programmate l’1,3% non ha circolato, cioè 29 corse al giorno su un’offerta di 2300, da metà dicembre salita a 2400. A queste si aggiungono 9.500 corse non effettuate per gli scioperi indetti durante l’anno.

Focus su Malpensa e i principali hub

Il collegamento con l’aeroporto di Malpensa resta centrale per Trenord, con 67mila corse effettuate verso lo scalo varesino dalle principali stazioni milanesi e da Bellinzona. Nel panorama regionale, dopo Milano e Saronno, anche Treviglio e Monza registrano numeri elevati, ma è Varese a distinguersi tra i capoluoghi, con 96mila corse in un anno: un dato che conferma l’importanza del capoluogo prealpino nei flussi di mobilità ferroviaria lombarda.