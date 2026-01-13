“I Provinciali” tornano con Marco Triulzi, docente, teologo e viaggiatore: tra scuola, fede e sessualità
È online la terza puntata de I Provinciali, il podcast prodotto da Radio Materia e condotto da Mario Spiniello, Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni, che racconta storie di vita e di pensiero “fuori dai grandi centri”, con uno sguardo curioso e autentico su persone e territori.
Protagonista dell’episodio è Marco Triulzi, giovane professore dell’Itis Giulio Riva di Saronno, con un percorso personale e professionale decisamente fuori dall’ordinario: ex seminarista, laureato in Teologia, appassionato di viaggi e impegnato ogni giorno nel confronto diretto con gli adolescenti.
Sessualità, religione e nuove generazioni: un dialogo necessario
Il cuore della puntata ruota attorno a un tema tanto delicato quanto urgente: come viene vissuta e percepita la sessualità dai giovani di oggi? Triulzi affronta la questione partendo dalla sua tesi di laurea, dedicata al confronto tra cattolicesimo e islam sui temi legati alla sessualità.
Un lavoro che mette in luce punti di contatto e differenze tra due grandi religioni, offrendo strumenti per leggere in chiave interculturale le sfide educative contemporanee. «I giovani cercano risposte, non dogmi – spiega Triulzi – e noi adulti dobbiamo offrire strumenti critici, non solo divieti».
Scuola e ascolto, viaggi e formazione
Nel corso della puntata si parla anche di scuola, di ragazzi e di crescita personale, tra esperienze quotidiane in aula e riflessioni più ampie sul ruolo dell’educazione. Triulzi condivide il valore dei suoi viaggi, vissuti come occasioni di apertura e scoperta: «Ogni viaggio ti insegna qualcosa, ma soprattutto ti chiede di metterti in discussione».
Con uno stile diretto e mai retorico, il podcast invita a superare i pregiudizi e a entrare con rispetto nel mondo complesso degli adolescenti, dove spiritualità, corpo, relazioni e identità si intrecciano in modi sempre nuovi.
