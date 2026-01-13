Varese News

Saronno/Tradate

“I Provinciali” tornano con Marco Triulzi, docente, teologo e viaggiatore: tra scuola, fede e sessualità

Il cuore della puntata ruota attorno a un tema tanto delicato quanto urgente: come viene vissuta e percepita la sessualità dai giovani di oggi?

Generico 12 Jan 2026


È online la terza puntata de I Provinciali, il podcast prodotto da Radio Materia e condotto da Mario Spiniello, Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni, che racconta storie di vita e di pensiero “fuori dai grandi centri”, con uno sguardo curioso e autentico su persone e territori.

Protagonista dell’episodio è Marco Triulzi, giovane professore dell’Itis Giulio Riva di Saronno, con un percorso personale e professionale decisamente fuori dall’ordinario: ex seminarista, laureato in Teologia, appassionato di viaggi e impegnato ogni giorno nel confronto diretto con gli adolescenti.

Sessualità, religione e nuove generazioni: un dialogo necessario

Il cuore della puntata ruota attorno a un tema tanto delicato quanto urgente: come viene vissuta e percepita la sessualità dai giovani di oggi? Triulzi affronta la questione partendo dalla sua tesi di laurea, dedicata al confronto tra cattolicesimo e islam sui temi legati alla sessualità.

Un lavoro che mette in luce punti di contatto e differenze tra due grandi religioni, offrendo strumenti per leggere in chiave interculturale le sfide educative contemporanee. «I giovani cercano risposte, non dogmi – spiega Triulzi – e noi adulti dobbiamo offrire strumenti critici, non solo divieti».

Scuola e ascolto, viaggi e formazione

Nel corso della puntata si parla anche di scuola, di ragazzi e di crescita personale, tra esperienze quotidiane in aula e riflessioni più ampie sul ruolo dell’educazione. Triulzi condivide il valore dei suoi viaggi, vissuti come occasioni di apertura e scoperta: «Ogni viaggio ti insegna qualcosa, ma soprattutto ti chiede di metterti in discussione».

Con uno stile diretto e mai retorico, il podcast invita a superare i pregiudizi e a entrare con rispetto nel mondo complesso degli adolescenti, dove spiritualità, corpo, relazioni e identità si intrecciano in modi sempre nuovi.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.