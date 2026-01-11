I voti del Varese: Tentoni si traveste da bomber, Guerini però la decide con un mancino magico

CHISOLA – VARESE 3-4 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Tre gol presi, con qualche dubbio sull’uscita a vuoto sul secondo. Anche però un paio di interventi decisivi per non far perdere la rotta ai suoi

AGNELLI 6,5: Compatto dietro, bravo anche in avanti con due assist, prima per Barzotti, poi per il secondo di Tentoni

DE PONTI 6: La difesa non è sempre sul pezzo e a volta si sfalda un po’. Lui però tiene botta e ci mette anche una buona dose di fisico e personalità

BERTONI 6: Cerca di mettere lo toppe lasciate dalle maglie larghe della gara. Si concede anche un paio di discese

Costante s.v.: Dentro nel finale per respingere gli ultimi assalti piemontesi

BERBENNI 6: Bene in difesa, non riesce a spingere sempre con grande apporto in attacco

MALINVERNO 6: Gara solida ma anche con qualche imprecisione. Si fa tagliare dietro in occasione del terzo gol del Chisola

Cogliati 6: Nel finale dà lo sprint giusto per tornare in vantaggio

TENTONI 7: Doppietta da attaccante: prima inserimento nel cuore dell’area e poi girata da bomber navigato

PALESI 6: Partita più di sostanza che di tocchi raffinati, è quello che serviva oggi

GUERINI 7: Bene nel primo tempo, poi sembra perdersi ma nel finale tira fuori il coniglio dal cilindro con un mancino fatato che vale il 4-3 finale

Bruzzone: Dentro nel recupero, fa a tempo a respingere di testa un paio di lanci avversari

BARZOTTI 6,5: Mette la firma anche oggi, facendosi trovare pronto con una spaccata per l’1-0. Poi il solito apporto di sostanza per la squadra

SOVOGUI 6: Prima da titolare, un tempo di buone progressioni in fascia e qualche buona giocata, compreso un tiro di poco alto. Poi però nella ripresa si vede davvero poco

Bianchi 6: Esordio per il 2008 che entra senza timore e si fa valere

