I voti del Varese: Tentoni si traveste da bomber, Guerini però la decide con un mancino magico
Il tiro mancino al 90' dell'attaccante regala la vittoria al Varese sul campo del Chisola. Barzotti timbra ancora, esordio per il 2008 Bianchi e per Sovogui, che fa bene per un tempo
CHISOLA – VARESE 3-4 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 6: Tre gol presi, con qualche dubbio sull’uscita a vuoto sul secondo. Anche però un paio di interventi decisivi per non far perdere la rotta ai suoi
AGNELLI 6,5: Compatto dietro, bravo anche in avanti con due assist, prima per Barzotti, poi per il secondo di Tentoni
DE PONTI 6: La difesa non è sempre sul pezzo e a volta si sfalda un po’. Lui però tiene botta e ci mette anche una buona dose di fisico e personalità
BERTONI 6: Cerca di mettere lo toppe lasciate dalle maglie larghe della gara. Si concede anche un paio di discese
Costante s.v.: Dentro nel finale per respingere gli ultimi assalti piemontesi
BERBENNI 6: Bene in difesa, non riesce a spingere sempre con grande apporto in attacco
MALINVERNO 6: Gara solida ma anche con qualche imprecisione. Si fa tagliare dietro in occasione del terzo gol del Chisola
Cogliati 6: Nel finale dà lo sprint giusto per tornare in vantaggio
TENTONI 7: Doppietta da attaccante: prima inserimento nel cuore dell’area e poi girata da bomber navigato
PALESI 6: Partita più di sostanza che di tocchi raffinati, è quello che serviva oggi
GUERINI 7: Bene nel primo tempo, poi sembra perdersi ma nel finale tira fuori il coniglio dal cilindro con un mancino fatato che vale il 4-3 finale
Bruzzone: Dentro nel recupero, fa a tempo a respingere di testa un paio di lanci avversari
BARZOTTI 6,5: Mette la firma anche oggi, facendosi trovare pronto con una spaccata per l’1-0. Poi il solito apporto di sostanza per la squadra
SOVOGUI 6: Prima da titolare, un tempo di buone progressioni in fascia e qualche buona giocata, compreso un tiro di poco alto. Poi però nella ripresa si vede davvero poco
Bianchi 6: Esordio per il 2008 che entra senza timore e si fa valere
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.