Icaro Openjobmetis: vola a +19 ma si scioglie: Venezia rimonta e passa a Masnago

Varese gioca 25' di basket eccellente ma nel momento del massimo vantaggio smette di fare canestro e subisce il rientro rapido dei lagunari, che sorpassano e non si fermano più (94-106)

Openjobmetis Varese - Umana Venezia 94-106

In alto, in altissimo, vicino al sole. E proprio lì, alla Openjobmetis in versione Icaro, si sono sciolte le ali di cera con cui si era spinta al +19 contro la corazzata Venezia, messa con le spalle al muro con 25′ di basket a tratti celestiale. A quel punto però la caduta è stata verticale: i biancorossi hanno sbagliato scelte e conclusioni, aprendo il fianco a una Reyer che non ha più sbagliato un colpo. Un controparziale tremendo (da 70-51 a 77-82) in appena 6′ ha rimesso il match nelle mani degli ospiti che a quel punto non hanno più mollato la presa. E Varese, ormai in debito di ossigeno e con rotazioni brevissime, si è dovuta arrendere per la seconda domenica consecutiva (94-106), certificando così una frenata che potrebbe essere anche più lunga, considerando la trasferta di lunedì prossimo a Milano.

Una partita anche difficile da analizzare, al di là di un interruttore che a un certo punto ha invertito il flusso della corrente: la Openjobmetis ha giocato a viso aperto, ha retto le prime spallate veneziane e ha approfittato di un timeout di Spahija («A conti fatti l’ho chiamato per Varese» ironizza il coach croato in sala stampa) per dare una mazzata agli avversari. Dieci minuti da “grande” a cavallo dell’intervallo però, non sono bastati. Quando la Reyer ha ripreso a fare canestro i biancorossi sono “andati insieme” ripetendo certi errori di gestione già visti a Treviso: Kastritis dice bene che le due partite e le due avversarie sono ben differenti per portata, però è innegabile che un po’ più di fosforo sarebbe servito almeno per arginare e ammortizzare il controparziale veneto.

Così non è stato e anche Masnago, fino a lì torrida, ha pagato lo scotto con momenti di gelo e incredulità, rotti solo da qualche comportamento al limiti di Valentine e Wiltjer e da una situazione arbitrale non certo favorevole. Zero falli all’Umana nel terzo quarto, zero tiri liberi per Varese nei primi 32′ di gioco in un incontro casalingo: posto che Venezia ha fatto benissimo, resta un po’ di rabbia perché qualche fischio – evidentemente mancato – avrebbe aiutato i biancorossi a puntellarsi.

Ma quello della “politica interna” (alla Lega) resta una delle mancanze di questa società che ora rischia di dover riaprire un file su Taze Moore, ottimo per lunghi minuti e poi tolto dal campo da Kastrtis. Non per ragioni fisiche, spiega il coach greco, e non si esclude che ancora una volta la guardia abbia strabordato a livello comportamentale. Lasciamoci il beneficio del dubbio, ma se così fosse ci sarebbe da correre ai ripari. Per il resto, va sottolineata la riscossa di Alviti e Renfro autore di un primo tempo pazzesco in attacco, la serata storta di Iroegbu che deve abituarsi a difese sempre più focalizzate su di lui e le gravi difficoltà a rimbalzo, fase di gioco decisiva visto che Venezia ha chiuso a +19 con Horton (13) e soci implacabili anche in attacco. Anche da lì è arrivato un bel pezzo di rimonta orogranata, anche lì Varese si è dovuta arrendere. E forse è il momento di valutare un innesto da quelle parti, perché contro certe avversarie i limiti tra i lunghi (e non è una critica a chi c’è) si vedono tutti.

OPENJOBMETIS VARESE – UMANA VENEZIA 94-106
(25-31, 59-49, 77-84)

VARESE: Iroegbu 8 (4-14, 0-1), Moore 5 (1-3, 1-4), Alviti 22 (2-3, 6-9), Nkamhoua 10 (1-3, 1-4), Renfro 20 (8-9, 1-1); Stewart 16 (4-7, 2-8), Assui (0-2), Librizzi 13 (5-6, 1-4), Ladurner, Freeman (0-1 da 3). Ne: Villa, Bergamin. All. Kastritis.
VENEZIA: Cole 18 (3-7, 2-3), Valentine 19 (2-5, 5-7), Wheatle 16 (1-3, 3-7), Wiltjer 12 (1-2, 3-8), Horton 20 (9-17); Tessitori 4 (1-1, 0-1), Lever 9 (2-3, 1-1), De Nicolao (0-1 da 3), Candi 2 (1-1, 0-3), Parks 6 (3-7, 0-1). Ne: Janelidze, Eramo. All. Spahija.
ARBITRI: Sahin, Valleriani, Miniati.
NOTE. Da 2: Va 28-53, Ve 23-46. Da 3: Va 11-30, Ve 14-32. Tl: Va 5-8, Ve 18-22. Rimbalzi: Va 33 (11 off, Stewart 7), Ve 52 (18 off., Horton 13). Assist: Va 24 (Iroegbu 8), Ve 27 (Cole 7). Perse: Va 4 (Nkamhoua 3), Ve 16 (Cole 4). Recuperate: Va 10 (Moore 5), Ve 4 (4 con 1). Usc. 5 falli: Librizzi. F. tecnico: Kastritis, Cole, Librizzi. Spettatori: 4.532.

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

Pubblicato il 18 Gennaio 2026
