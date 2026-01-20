Varese News

Icesport Varese tra Fiamma Olimpica e grandi successi sul ghiaccio

Tra emozioni olimpiche, crescita tecnica e grande divertimento sul ghiaccio, Icesport Varese conferma ancora una volta il proprio ruolo di punto di riferimento per lo sport e la passione per il pattinaggio

Giornate ricche di emozioni e soddisfazioni per Icesport Varese, che ha unito spettacolo, valori olimpici e risultati agonistici di alto livello.

Un momento indimenticabile è stato mercoledì con il passaggio della Fiamma Olimpica a Varese, con due esibizioni delle atlete dell’Icesport Varese. La squadra Frost Fairies ha presentato il proprio programma di gara, mentre un gruppo di atlete agoniste di artistico ha regalato al pubblico un’esibizione emozionante conclusa con le luci spente e l’illuminazione dei cinque cerchi olimpici, simbolo universale di unione e rispetto.
A rendere l’evento ancora più speciale, l’onore per Alessandra Trusiani, Amanda Barbazza ed Emma Benucci di portare in pista la Fiamma Olimpica. Un momento che ha incarnato pienamente i valori olimpici: passione per lo sport, impegno, rispetto delle regole e spirito di squadra.

Sul fronte agonistico, ottimi risultati sono arrivati dalla 2ª prova regionale Silver di pattinaggio artistico, con Camilla Pandolfi (foto sotto) che sale sul secondo gradino del podio in categoria junior. Un applauso anche a Margherita Melino, Alice Penzo e Annamaria Sena, protagoniste di prove incoraggianti.

Meritano un riconoscimento le atlete junior e senior, un gruppo affiatato che pattina con passione e trasmette il piacere di essere sul ghiaccio: Chiara Maffi, Rebecca Bertotto, Emma Benucci, Margherita Facco, Caterina Arcari Farinetti e Giulia Frigo.
Infine, la Spring Cup, gara internazionale a Sesto San Giovanni, ha portato grandi soddisfazioni alle nostre squadre Frost Fairies, entrambe salite sul podio grazie a programmi puliti e ben eseguiti: 1° posto nella categoria Mixed Age con 58,36 punti (nella foto in copertina); 3° posto nella categoria Juvenile con 34,53 punti (foto sotto). Risultati che rappresentano un miglioramento rispetto all’ultima gara di quasi 6 e 4 punti, frutto del duro lavoro di atlete e allenatrici durante gli allenamenti.

Tra emozioni olimpiche, crescita tecnica e grande divertimento sul ghiaccio, Icesport Varese conferma ancora una volta il proprio ruolo di punto di riferimento per lo sport e la passione per il pattinaggio.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
