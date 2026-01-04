Varese News

Varese Laghi

Identificato il corpo di Chiara Costanzo, la ragazza di Arona è la quarta vittima italiana di Crans-Montana

La studentessa è la quarta vittima italiana accertata della tragedia di Capodanno. Restano ancora due i dispersi italiani da identificare tra le macerie del locale

Chiara Costanzo

L’ufficialità è giunta attraverso una nota dell’ambasciatore italiano in Svizzera: il corpo della quarta vittima identificata per la strage di Crans-Montana appartiene a Chiara Costanzo. La sedicenne, residente a Milano ma appartenente a una famiglia originaria di Arona, era tra i dispersi del rogo che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio ha distrutto il bar Le Constellation.

Le procedure di riconoscimento si sono concluse nelle ultime ore, permettendo di dare l’ufficialità e un nome certo a uno dei giovani rimasti intrappolati nel locale durante i festeggiamenti di Capodanno. Chiara, che frequentava il Liceo Moreschi, si trovava nella località sciistica dove la famiglia possiede una casa e dove la madre era presente la sera della tragedia.

Dopo l’identificazione delle prime tre vittime avvenuta ieri, il bilancio dei cittadini italiani accertati sale a quattro, mentre proseguono le attività tecniche per risalire all’identità degli ultimi due dispersi.

LEGGI ANCHE:

“Massima vicinanza alla famiglia Costanzo”, le parole del sindaco di Arona dopo la tragedia di Crans-Montana

È Chiara Costanzo una delle vittime di Crans-Montana, era originaria di Arona

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.