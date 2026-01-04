Identificato il corpo di Chiara Costanzo, la ragazza di Arona è la quarta vittima italiana di Crans-Montana
La studentessa è la quarta vittima italiana accertata della tragedia di Capodanno. Restano ancora due i dispersi italiani da identificare tra le macerie del locale
L’ufficialità è giunta attraverso una nota dell’ambasciatore italiano in Svizzera: il corpo della quarta vittima identificata per la strage di Crans-Montana appartiene a Chiara Costanzo. La sedicenne, residente a Milano ma appartenente a una famiglia originaria di Arona, era tra i dispersi del rogo che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio ha distrutto il bar Le Constellation.
Le procedure di riconoscimento si sono concluse nelle ultime ore, permettendo di dare l’ufficialità e un nome certo a uno dei giovani rimasti intrappolati nel locale durante i festeggiamenti di Capodanno. Chiara, che frequentava il Liceo Moreschi, si trovava nella località sciistica dove la famiglia possiede una casa e dove la madre era presente la sera della tragedia.
Dopo l’identificazione delle prime tre vittime avvenuta ieri, il bilancio dei cittadini italiani accertati sale a quattro, mentre proseguono le attività tecniche per risalire all’identità degli ultimi due dispersi.
