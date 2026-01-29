Il 4 febbraio chiude l’ufficio postale di Porto Ceresio per realizzare i nuovi sportelli del Progetto Polis

È stata posticipata al 4 febbraio la chiusura dell’ufficio postale di Porto Ceresio di via Roma. Lo stop è legato agli interventi tecnici connessi al “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, finanziato con fondi del PNRR. L’iniziativa mira alla trasformazione della sede in un presidio più moderno e tecnologicamente avanzato, destinato a offrire in futuro nuovi servizi digitali ai cittadini.

Il Codacons parla di disservizio che si poteva evitare pensando a un’alternativa efficace per la popolazione più fragile: «La chiusura prolungata dell’unico ufficio postale del Comune comporterà tuttavia rilevanti disagi per la popolazione locale – spiega il Cocacons in una nota – in particolare per anziani e soggetti fragili che quotidianamente si affidano allo sportello per operazioni essenziali, pagamenti e servizi finanziari. Poste Italiane ha indicato come sedi alternative gli uffici di Bisuschio e Arcisate, ma per molti utenti tali spostamenti risultano complessi e gravosi sotto il profilo logistico».

Interviene anche l’avv. Marco Maria Donzelli, presidente del Codacons: «Pur riconoscendo l’importanza degli investimenti del PNRR per l’ammodernamento dei servizi pubblici non è accettabile che un’intera comunità resti priva del proprio presidio postale per oltre un mese senza l’adozione di adeguate misure compensative. È necessario garantire continuità del servizio e un’assistenza concreta ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli, affinché il processo di innovazione non si traduca in un disagio insostenibile».

Non comprende la polemica il sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo: «Mi dispiace sicuramente per i disagi che la popolazione dovrà affrontare ma i lavori sono necessari per dotare l’ufficio postale di servizi nuovi. Avremo un netto miglioramento delle prestazioni e vantaggi per tutti. Credo che il nostro comune sia l’unico a non avere un ufficio moderno del progetto Polis”.

I lavori, che inizieranno il 4 febbraio, dureranno circa un mese.