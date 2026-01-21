Il bomber di razza, gli studenti dello Stein e l’artigiana del cartone nel mercoledì di Radio Materia

Dall’indimenticato bomber di mezza Lombardia, Simone Moretti, agli studenti dell’Isis Stein e una storia di lavori particolari con Valentina Geroli. Tre gli appuntamenti da non perdere oggi, mercoledì, su www.radiomateria.it.

12,00 Figli di un gol minore (tutta la settimana)

Nuovo appuntamento col nostro podcast dedicato ai protagonisti di ieri e di oggi del calcio minore con il nostro Francesco Mazzoleni. Ospite della nuova puntata è Simone Moretti, oggi allenatore dopo aver passato gli ultimi 20 anni a gonfiare le reti della serie D da Varese a Legnano passando per il Renate, la Folgore Caratese, il Chiasso e altre squadre. Questa e le altre puntate le trovate anche sulle principali piattaforme di streaming audio.

15,00 Che scuola fai

Ospiti Matilde Nodari, Christian Battaini, Riccardo Doni e Federico Pestana, rappresentanti di istituto dell’IIS Stein di Gavirate che ci racconteranno la loro scuola.

18,30 Chi l’avrebbe mai detto

Scatole su misura, quaderni, contenitori di ogni tipo con un unico comune denominatore: il cartone. Avremo con Valentina Geroli che ci racconterà l’arte del cartonaggio, un lavoro sicuramente poco usuale nell’epoca del digitale ma che ha ancora molto da dire.

