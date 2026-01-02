“Il borgo che non muore” in festa: a Cadero torna la Befana

Il borgo di Cadero si prepara a vivere un pomeriggio di magia e tradizione in attesa dell’Epifania. Domenica 5 gennaio 2026, la frazione di Maccagno con Pino e Veddasca ospiterà l’evento «La Befana vien… a Cadero!!!», un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie per celebrare insieme la chiusura delle festività natalizie tra giochi, creatività e sapori locali.

Un pomeriggio tra laboratori e attesa

Il programma della giornata inizierà alle ore 14:00 con il ritrovo dei partecipanti presso la chiesa del borgo. Da lì, il gruppo si sposterà verso il circolo locale, cuore pulsante della comunità, dove verranno allestiti laboratori creativi pensati appositamente per i bambini. L’organizzazione ha lanciato un invito particolare a tutti i piccoli partecipanti: portare la propria scopa da casa per rendere l’atmosfera ancora più a tema e divertente.

L’arrivo della Befana e la merenda comunitaria

Il momento più atteso è previsto per le ore 15:00, quando la Befana farà il suo ingresso trionfale nel borgo per incontrare i bambini e portare un pizzico di allegria. Dopo le emozioni dell’incontro e lo svolgimento delle attività, la festa si concluderà alle ore 16:00 con una merenda per tutti, un’occasione conviviale per scambiarsi gli auguri e godersi la bellezza di Cadero, località che continua a promuoversi con lo spirito di «borgo che non muore».