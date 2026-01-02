“Il borgo che non muore” in festa: a Cadero torna la Befana
Il 5 gennaio la frazione di Maccagno con Pino e Veddasca ospita un evento dedicato alle famiglie con laboratori creativi e il tradizionale arrivo della vecchina più amata dai piccoli
Il borgo di Cadero si prepara a vivere un pomeriggio di magia e tradizione in attesa dell’Epifania. Domenica 5 gennaio 2026, la frazione di Maccagno con Pino e Veddasca ospiterà l’evento «La Befana vien… a Cadero!!!», un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie per celebrare insieme la chiusura delle festività natalizie tra giochi, creatività e sapori locali.
Un pomeriggio tra laboratori e attesa
Il programma della giornata inizierà alle ore 14:00 con il ritrovo dei partecipanti presso la chiesa del borgo. Da lì, il gruppo si sposterà verso il circolo locale, cuore pulsante della comunità, dove verranno allestiti laboratori creativi pensati appositamente per i bambini. L’organizzazione ha lanciato un invito particolare a tutti i piccoli partecipanti: portare la propria scopa da casa per rendere l’atmosfera ancora più a tema e divertente.
L’arrivo della Befana e la merenda comunitaria
Il momento più atteso è previsto per le ore 15:00, quando la Befana farà il suo ingresso trionfale nel borgo per incontrare i bambini e portare un pizzico di allegria. Dopo le emozioni dell’incontro e lo svolgimento delle attività, la festa si concluderà alle ore 16:00 con una merenda per tutti, un’occasione conviviale per scambiarsi gli auguri e godersi la bellezza di Cadero, località che continua a promuoversi con lo spirito di «borgo che non muore».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.