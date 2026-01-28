Varese News

Varese Laghi

Il Campo dei Fiori di Varese sotto un manto di neve

Le immagini scattate all'Osteria Irma mostrano gli effetti delle precipitazioni tra il 27 e il 28 gennaio, ma nei prossimi giorni si attende un timido sole

La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese

Al Campo dei Fiori di Varese è arrivata una nuova nevicata. Le precipitazioni che hanno interessato la provincia tra la sera di martedì 27 gennaio e mercoledì 28 gennaio, sulle pendici della montagna di Varese si sono tradotte in una spolverata di fiocchi, che ha ricoperto ogni cosa con uno spesso manto candido.

Galleria fotografica

La neve ricopre tavoli e sedie dell’Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese 4 di 4
La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese
La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese
La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese
La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese

neve campo dei fiori
La neve vista dalla webcam dell’Osservatorio Schiaparelli mercoledì 28 gennaio

Le foto scattate da Laura Orlandi e diffuse sul gruppo Facebook Sacro Monte e Campo dei Fiori mostrano gli effetti della nevicata all’Osteria Irma, nei pressi dell’osservatorio della Linea Cadorna.

Il Centro geofisico prealpino prevede che le precipitazioni continueranno fino alle 20:00 di mercoledì 28 gennaio. Da giovedì, però, dovrebbe ritornare il sole, con schiarite più ampie nel pomeriggio e alla sera. Tempo asciutto anche venerdì e sabato, anche se con qualche nuvola. Lievi piogge in arrivo domenica 1 febbraio.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

La neve ricopre tavoli e sedie dell’Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese 4 di 4
La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese
La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese
La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese
La neve ricopre tavoli e sedie dell'Osteria Irma al Campo dei Fiori di Varese

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.