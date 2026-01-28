Il Campo dei Fiori di Varese sotto un manto di neve
Le immagini scattate all'Osteria Irma mostrano gli effetti delle precipitazioni tra il 27 e il 28 gennaio, ma nei prossimi giorni si attende un timido sole
Al Campo dei Fiori di Varese è arrivata una nuova nevicata. Le precipitazioni che hanno interessato la provincia tra la sera di martedì 27 gennaio e mercoledì 28 gennaio, sulle pendici della montagna di Varese si sono tradotte in una spolverata di fiocchi, che ha ricoperto ogni cosa con uno spesso manto candido.
Galleria fotografica
Le foto scattate da Laura Orlandi e diffuse sul gruppo Facebook Sacro Monte e Campo dei Fiori mostrano gli effetti della nevicata all’Osteria Irma, nei pressi dell’osservatorio della Linea Cadorna.
Il Centro geofisico prealpino prevede che le precipitazioni continueranno fino alle 20:00 di mercoledì 28 gennaio. Da giovedì, però, dovrebbe ritornare il sole, con schiarite più ampie nel pomeriggio e alla sera. Tempo asciutto anche venerdì e sabato, anche se con qualche nuvola. Lievi piogge in arrivo domenica 1 febbraio.
Galleria fotografica
