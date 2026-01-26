Il cargo militare del Qatar urta “in retromarcia” una torre faro a Malpensa
L'incidente nella tarda mattina di lunedì 26 gennaio. Coinvolto uno dei tre velivoli arrivati anche per portare mezzi e uomini per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina
Manovra errata con danni, all’aeroporto di Milano Malpensa, ha causato danni a una torre fare: una manovra errata in fase di “push back” che ha coinvolto uno dei C-17 Globemaster III dell’aeronautica militare del Qatar, arrivati nei giorni scorsi nell’ambito delle operazioni per le Olimpiadi invernali, che vedono la presenza di militari del Qatar, nell’ambito della cooperazione tra l’Italia e il Paese del Golfo
L’incidente sul piazzale è avvenuto nella tarda mattina di lunedì 26 gennaio: il velivolo ha urtato uno degli alti piloni delle torri faro, all’altezza della piazzola 625, che si è spostato e ora è “pendente”.
Il Qatar partecipa al dispositivo per le Olimpiadi con 104 uomini: uno scambio che segue l’impiego – all’opposto – di 560 carabinieri e militari in occasione dei mondiali 2022). Appartengono alla Lekhwiya, delle forze di sicurezza d’elite dell’emirato del Golfo.
Nella giornata di lunedì è arrivato anche un contingente Usa, sempre su C-17 Globemaster. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il dispiegamento di agenti dell’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement), la agenzia federale in queste settimane molto contestata negli Usa a per i rastrellamenti di immigrati e sospetti e per l’uccisione di due manifestanti. Esclusa dal ministro Piantedosi, la presenza di agenti Ice è stata poi confermata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (che però poi ha ritratto).
La foto di apertura è di Alessandro Zanon, uno dei tre C-17 qatarioti all’arrivo mercoledì 21 gennaio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.