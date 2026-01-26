Il cargo militare del Qatar urta “in retromarcia” una torre faro a Malpensa

Manovra errata con danni, all’aeroporto di Milano Malpensa, ha causato danni a una torre fare: una manovra errata in fase di “push back” che ha coinvolto uno dei C-17 Globemaster III dell’aeronautica militare del Qatar, arrivati nei giorni scorsi nell’ambito delle operazioni per le Olimpiadi invernali, che vedono la presenza di militari del Qatar, nell’ambito della cooperazione tra l’Italia e il Paese del Golfo

L’incidente sul piazzale è avvenuto nella tarda mattina di lunedì 26 gennaio: il velivolo ha urtato uno degli alti piloni delle torri faro, all’altezza della piazzola 625, che si è spostato e ora è “pendente”.

Il Qatar partecipa al dispositivo per le Olimpiadi con 104 uomini: uno scambio che segue l’impiego – all’opposto – di 560 carabinieri e militari in occasione dei mondiali 2022). Appartengono alla Lekhwiya, delle forze di sicurezza d’elite dell’emirato del Golfo.

Nella giornata di lunedì è arrivato anche un contingente Usa, sempre su C-17 Globemaster. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il dispiegamento di agenti dell’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement), la agenzia federale in queste settimane molto contestata negli Usa a per i rastrellamenti di immigrati e sospetti e per l’uccisione di due manifestanti. Esclusa dal ministro Piantedosi, la presenza di agenti Ice è stata poi confermata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana (che però poi ha ritratto).

La foto di apertura è di Alessandro Zanon, uno dei tre C-17 qatarioti all’arrivo mercoledì 21 gennaio