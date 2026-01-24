Il cielo resta grigio sopra Varese, ma la neve cade solo sui monti
Mentre la pianura resta all'asciutto dai fiocchi, il Campo dei Fiori si tinge di bianco. Previsioni incerte per il fine settimana con piogge residue e timide schiarite in attesa del sole di lunedì
L’ imbiancata in città non c’è stata: confermate le previsioni che ieri avevano “frenato gli entusiasmi” degli amanti dell’inverno. La neve è rimasta una prerogativa delle quote più alte e lo sguardo rivolto alle webcam del Centro Geofisico Prealpino parla chiaro: solo qualche centimetro di coltre bianca ha ricoperto la cima del Campo dei Fiori, lasciando il resto del territorio varesino immerso in un clima umido e decisamente meno suggestivo. (la foto è di Roberto Vanola)
La giornata odierna non sembra intenzionata a invertire la tendenza, presentandosi con un cielo molto nuvoloso che accompagnerà l’esaurimento delle piogge già nel corso della mattinata. Se il Varesotto e il vicino Piemonte vedranno cessare i fenomeni a breve, la neve continuerà a cadere oltre gli 800 metri di quota, ma spostandosi verso le Orobie e la Valtellina. Nel pomeriggio si aprirà una parentesi più asciutta, con la possibilità di qualche timida schiarita che proverà a farsi strada tra le nubi, prima di un nuovo peggioramento previsto per la prossima notte, quando le piogge torneranno a bagnare il suolo con un limite neve che resterà ancorato attorno agli 800 metri.
L’instabilità caratterizzerà anche la giornata di domenica, che si aprirà sotto una coltre di nubi compatte. Le precipitazioni dovrebbero cessare già di primo mattino sulla nostra provincia. Anche in questo caso il pomeriggio offrirà l’occasione per qualche sprazzo di luce, in un contesto termico che vedrà le temperature far segnare un leggero rialzo.
Una svolta più decisa verso il bel tempo è attesa per l’inizio della prossima settimana. Lunedì mattina la provincia dovrà fare i conti con gli ultimi residui di nuvolosità e con le nebbie in pianura, ma il rapido dissolvimento della foschia lascerà spazio a una giornata via via più soleggiata. Il ritorno del sole porterà con sé anche un aumento delle temperature massime, segnando una tregua dopo questo passaggio perturbato che ha solo sfiorato il sogno di una Varese sotto la neve.
La quota neve si alza, fiocchi possibili solo sulle cime: Varese resta comunque in allerta
