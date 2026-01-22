Il Comandante della Polizia locale va in pensione, l’abbraccio di Castiglione Olona

L’aspetto austero forse gli era conferito dalla divisa e da un atteggiamento sempre molto cauto e posato. Eppure, a sentir parlare di lui, sono tante e grandi le qualità che a Castiglione Olona si attribuiscono a Maurizio Amicarelli.

Dopo oltre quarant’anni di carriera, il Comandante della Polizia locale Amicarelli è andato in pensione alla fine di dicembre, lasciando l’incarico nelle mani di Fabrizio Vitaliti, che da anni collaborava con lui.

Un passaggio di consegne dunque all’insegna della stima reciproca fra i due agenti ed è con calore e gratitudine che in paese in tanti si sono uniti a Vitaliti nel ringraziare il neo pensionato.

Primo fra tutti il sindaco Giancarlo Frigeri: «Maurizio è stato un Comandante eccezionale, perché è, soprattutto, una persona eccezionale.

Ha saputo instaurare fiducia e spirito di squadra con i colleghi, qui a Castiglione, ma anche con i comuni limitrofi – è stato Comandante anche a Morazzone, tra l’altro – Con tutti ha creato un rapporto all’insegna della correttezza e della collaborazione. Non è facile ricoprire il ruolo di Comandante nel proprio paese, ma lui ci è riuscito, lavorando con impegno e conquistando la stima di tutti. È stato un esempio per ciascuno di noi. I suoi colleghi gli vogliono bene e questa è la prova delle sue tante doti umane».

Il sindaco si lascia andare ad aneddoti personali: «Noi ci conosciamo da diciassette anni – prima nella mia funzione di Assessore ai Lavori pubblici, poi da Sindaco – e il nostro rapporto è sempre stato contraddistinto da schiettezza e chiarezza. Se c’era un problema, lo si affrontava, se ne discuteva, sempre col fine ultimo di risolvere le criticità».

«Fra i momenti che ricordo con piacere – prosegue Frigeri – lo spostamento degli uffici del Comando di Polizia locale al Castello di Monteruzzo, loro sede attuale. Da lì, i suoi vecchi compagni, continueranno a lavorare per la nostra comunità. È tempo di cambiamenti: oltre a Maurizio, c’è stata anche la pensione dell’agente Claudio. Sono arrivate nuove forze, ma dovremo ancora assumere qualcuno per rimpiazzare coloro che non saranno più in servizio».

Il Castello di Monteruzzo, dove si trova ora la sede della Polizia locale

Tornando ad Amicarelli, il Primo cittadino si lascia andare ad un sorriso affettuoso e un pensiero: «Io gli auguro una pensione lunga e felice, grazie davvero di tutto Maurizio, da parte mia e di tutta Castiglione».

Qualche mese fa, ancora con la carica di Comandante, Amicarelli e il collega Vitaliti avevano partecipato alla serata di approfondimento sul tema della legalità con una ospite d’eccezione: Luisa Impastato, nipote dell’attivista Peppino Impastato, ucciso dalla mafia a Cinisi. Il racconto della testimone su cosa avvenne prima e dopo l’omicidio del 1978, aveva toccato profondamente il Comandante.

«È una delle serate che ricorderò con maggiore emozione di tutta la mia carriera – aveva confidato ai presenti – grazie per questa importante lezione di legalità e coraggio».

Gli agenti Amicarelli e Vitaliti in prima fila per ascoltare la testimonianza di Luisa Impastato

Ma la divisa da agente non è la sola che Amicarelli indossava con piacere: alla Scuola dell’Infanzia di Castiglione Olona, infatti, nel mese di dicembre arrivava un simpatico Babbo Natale, pronto a strappare sorrisi ai più piccoli.

Una gentilezza d’animo riconosciutagli dunque da maestre, genitori e nonni, colpiti dal piacere con cui il Comandante dismetteva gli abiti di servizio della Polizia locale e calzava quelli di Babbo Natale.

Dietro il costume di Babbo Natale negli ultimi anni a Castiglione Olona c’è sempre stato il Comandante Amicarelli

Per il suo modo di lavorare e per tutti questi gesti, tanto è l’orgoglio che si respira anche fra i suoi familiari, in occasione di questa pensione.

A prendere la parola è la nipote Carol Cammarata: «Con il suo recente pensionamento si chiude un capitolo importante non solo della vita di mio zio, ma anche della storia della Polizia Locale di Castiglione Olona. Per anni ha ricoperto il ruolo di Comandante con una dedizione che andava ben oltre il semplice dovere professionale, incarnando ogni giorno i valori del servizio pubblico, del rispetto delle regole e della vicinanza ai cittadini.

Sotto il suo comando, Castiglione Olona ha potuto contare su un punto di riferimento solido e affidabile. Il suo operato si è distinto per professionalità, capacità organizzativa e per quella discrezione tipica di chi lavora senza cercare riflettori, ma lasciando parlare i fatti. Sempre presente, spesso anche oltre l’orario di servizio, ha dimostrato cosa significhi davvero servire una comunità.

Per me, che sono sua nipote, l’orgoglio va oltre il ruolo istituzionale. Ho visto da vicino i sacrifici, l’impegno silenzioso, le preoccupazioni portate a casa e la passione con cui ha affrontato ogni giornata di lavoro. È stato e rimane un esempio di integrità, senso civico e amore per il proprio mestiere.

Castiglione Olona lo saluta con riconoscenza, augurandogli una pensione serena dopo una carriera spesa al servizio degli altri.

Io da nipote gli auguro di vivere appieno tutte le gioie che verranno sicuramente ricche di tante cose belle».

Un grande grazie, dunque, a chi ha onorato la divisa, rendendo orgogliosi tutti i suoi concittadini.