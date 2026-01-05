Il Como Women ha inaugurato il nuovo centro fitness allo “Sport Village” di Cislago

(foto: Como Women)

Nuovo passo in avanti per il Como Women, che ha inaugurato il nuovo Fitness Sport Center all’interno del centro sportivo “Sport Village” di Cislago. La struttura, ad uso interno, nasce per supportare quotidianamente le calciatrici sia nella fase di allenamento che in quella di recupero fisico.

Una struttura dedicata alla performance

Il centro è stato progettato per rispondere alle esigenze dello staff tecnico e dell’area performance, integrandosi direttamente con il campo di gioco e gli spogliatoi. Tra le novità, il progetto prevede anche un’area esterna in erba sintetica per le attività di attivazione pre-partita. L’investimento è stato sostenuto direttamente dal club, confermando la volontà di mantenere una visione autonoma e professionale nel panorama del calcio femminile.

Gli obiettivi del Club

L’inaugurazione del centro rappresenta per la società un tassello chiave nella strategia di crescita a lungo termine. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire alle atlete un ambiente all’avanguardia che permetta loro di esprimersi al meglio, puntando sulla prevenzione degli infortuni e sullo sviluppo individuale.

Le voci dei protagonisti

« Questo progetto rappresenta in modo concreto la direzione che il Como Women ha scelto di intraprendere: una crescita sostenibile, autonoma e profondamente orientata alle atlete » – Nicola Verdun, CEO di F.C. Como Women –

« Disporre di una struttura interna dedicata all’area performance ci consente di intervenire in modo ancora più preciso su preparazione atletica e prevenzione degli infortuni » – Mario Familari, Responsabile Area Performance del Club –