Il Coro Divertimento Vocale in concerto a Castellanza per “La Mensa del Padre Nostro”

Il Coro Divertimento Vocale festeggia tre decenni di attività con un concerto pop-rock che unisce musica e solidarietà. L’appuntamento è per sabato 10 gennaio alle 21 sul palco del Teatro di via Dante a Castellanza. L’evento, realizzato con il patrocinio del comune, ha lo scopo di divertire, ma anche di raccogliere contributi a sostegno dell’associazione “La Mensa del Padre Nostro”. L’ingresso al concerto è di 15 euro (acquistabile direttamente in teatro) che saranno interamente devoluti all’associazione di volontariato che si occupa delle persone meno fortunate e bisognose del territorio.

Il Coro Divertimento Vocale, nato nel 1996 a Gallarate grazie alla passione di 20 giovanissimi ragazzi guidati dal Maestro Carlo Morandi, ha compiuto uno straordinario percorso di crescita che l’ha portato, in questi 30 anni, a superare le 130 voci corali, permettendogli di diventare uno dei cori più numerosi d’Italia. All’organico di sole voci si è affiancata, nel corso del tempo, anche una band di musicisti che amplifica l’impatto scenico delle esibizioni dal vivo.

L’evoluzione artistica del Divertimento Vocale rispecchia il cambiamento della cultura musicale degli ultimi trent’anni: dal repertorio classico e sacro dei primi anni, il coro è passato al gospel e al jazz, per approdare infine al pop e al rock, con brani che coinvolgono il pubblico in un’esperienza partecipativa dove cantare e ballare insieme diventa parte dello spettacolo. Il curriculum del gruppo parla di oltre 300 concerti realizzati. Nel 2019 il Coro Divertimento Vocale ha partecipato a “Italia’s Got Talent”, raggiungendo la finale in diretta su TV8 e classificandosi al settimo posto tra migliaia di candidati provenienti da tutta Italia.

«Con il concerto promosso da “La Mensa del Padre Nostro” si conclude “Accendi il Natale”, il cartellone di eventi che ha ritmato la vita della città in queste ultime settimane – commenta l’assessore alla Cultura e Istruzione di Castellanza, Davide Tarlazzi -. L’arrivo a Castellanza del Coro Divertimento Vocale, formazione smagliante e trascinante, offrirà al pubblico uno spettacolo coinvolgente e di grande energia. Sarà una serata speciale in cui il talento artistico si metterà al servizio di una causa importante: la campagna per sostenere gli interventi a favore di quanti nel nostro territorio affrontano situazioni di fragilità e precarietà. Lasciamoci coinvolgere in questa iniziativa di solidarietà capace di rendere la nostra comunità ancora più attenta e pronta a rispondere ai bisogni reali delle persone».

