Il Decreto Milleproroghe reintroduce la possibilità per gli ospedali di richiamare i medici in pensione

Il Governo ha rivisto il Decreto Milleproroghe includendo anche l’emendamento sul trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri fino ai 72 anni e, soprattutto, la possibilità per le aziende di richiamare in servizio i medici in pensione non ancora over72 con contratti libero professionali. Una concessione valevole per tutto il 2026.

La dimenticanza, a fine anno, di queste due indicazioni, soprattutto la possibilità di richiamare specialisti in quiescenza, aveva messo in difficoltà di alcuni reparti all’Asst Sette Laghi, in particolare i pronto soccorso e l’ortopedia di Luino.

«Il Governo ha ampliato il contenuto della proposta emendativa presentata dall’Onorevole Luciano Ciocchetti e dal sottoscritto – ha spiegato l’onorevole Andrea Pellicini – prevedendo con un apposito emendamento, come ha avuto modo di annunciare il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, il trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri fino ai 72 anni di età. Oltre a questa prima misura ne vengono prorogate altre due, così da rispondere al meglio alle necessità della sanità italiana e alle richieste arrivate dalle regioni. Nello specifico si consente per tutto il 2026 di poter richiamare in servizio, sempre su base volontaria, i medici andati in pensione al compimento dei 70 anni e che ancora non ne abbiano compiuti 72, ugualmente si consente di poter fare dei contratti temporanei ai medici che sono in pensione. Un’azione, quella del Ministro Schillaci e dell’intero Governo, mirata e puntuale per rendere più efficiente ed efficace il comparto sanitario».

Già lo scorso anno, l’approvazione della misura sul richiamo dei medici già in pensione era stata inserita all’ultimo. Anche l’Asst Valle Olona auspicava la reiterazione della misura nonostante avesse provveduto a sistemare alcune posizioni a rischio evitando di sguarnire i reparti.