Il FAI annuncia i vincitori del bando “I Luoghi del Cuore”: cinque progetti finanziati in Lombardia
Il Traghetto di Leonardo a Imbersago, la Santissima di Gussago e altri tre siti lombardi riceveranno fondi per il restauro. Esclusi per esaurimento fondi i progetti di Santa Maria della Gioia e Santo Stefano a Varese e del Collegio Rotondi a Gorla Minore
Sono stati annunciati i 20 progetti vincitori del bando nazionale legato alla XII edizione de “I Luoghi del Cuore”, l’iniziativa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. A a disposizione una cifra record di 700mila euro, destinata al restauro e alla valorizzazione di luoghi poco noti ma fortemente identitari per le comunità locali.
In Lombardia saranno sostenuti cinque interventi, tra aree interne e periferie urbane, per un totale di oltre 135.000 euro. Tra i progetti selezionati figura anche un simbolo del genio italiano: il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago, in provincia di Lecco.
Il Traghetto di Leonardo: ingegno e sostenibilità sull’Adda
Il traghetto di Imbersago, ancora oggi l’unico esemplare funzionante in Italia di traghetto azionato dalla corrente fluviale, è una storica imbarcazione che risale, per struttura e funzionamento, al disegno attribuito a Leonardo da Vinci nel Codice Windsor. Il meccanismo tanto ingegnoso quanto semplice: tra le due sponde è teso un cavo – oggi d’acciaio, un tempo si trattava di una semplice fune – al quale il traghetto è fissato. L’imbarcazione, manovrata da una sola persona, trae il proprio movimento direttamente dalla corrente: è sufficiente disporre i due scafi in posizione obliqua rispetto al flusso dell’acqua perché la spinta naturale permetta la traversata, senza bisogno di un motore. Utilizzato per secoli per il trasporto tra le sponde dell’Adda, oggi è impiegato principalmente a scopo turistico ed educativo.
Il progetto vincitore del bando FAI prevede un contributo di 32.000 euro e punta a valorizzare ulteriormente il sito attraverso:
- la ristrutturazione della casetta in legno presso l’attracco, che diventerà anche punto di noleggio di e-bike;
- l’installazione di pannelli fotovoltaici per la ricarica dei mezzi elettrici;
- la realizzazione di un documentario divulgativo, in italiano e inglese, che sarà proiettato stabilmente e distribuito online;
- l’integrazione nel percorso dell’Ecomuseo Adda di Leonardo.
Un intervento che unisce valore culturale, ambientale e sociale, ponendo al centro un luogo carico di storia e perfettamente in linea con i principi della sostenibilità.
Gli altri progetti lombardi premiati
Oltre al traghetto di Imbersago, il bando sostiene:
- il restauro della Santissima di Gussago (BS), complesso storico-religioso in Franciacorta, con 35.000 euro;
- la motonave “La Capitanio” a Lovere (BG), il più antico battello del lago d’Iseo ancora navigante, con 22.000 euro;
- il recupero dell’Asilo Sant’Elia di Como, capolavoro di Giuseppe Terragni, con 23.000 euro;
- la Minitalia del Parco Trotter a Milano, un modellino didattico della penisola realizzato negli anni ’30, con 23.000 euro.
Progetti varesini ammessi ma non finanziati
Tre progetti presentati dalla provincia di Varese – la Chiesa di Santa Maria della Gioia, la Chiesa di Santo Stefano e il Collegio Rotondi di Gorla Minore – pur avendo superato la soglia minima di voti (oltre 2.500 ciascuno), non sono stati finanziati per esaurimento dei fondi disponibili.
Un patrimonio da riscoprire, insieme
Con questa edizione salgono a 180 i luoghi salvati grazie al programma “I Luoghi del Cuore” dal 2003 a oggi. Una mobilitazione che coinvolge comitati, scuole, parrocchie, Comuni e centinaia di cittadini, generando impatti culturali, sociali ed economici concreti nei territori.
Il prossimo censimento sarà lanciato nel maggio 2026.
