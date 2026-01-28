Il Festival di Sanremo tra canzoni e meme: Gianni Sibilla lo spiega a Materia

Sanremo non è più soltanto il Festival della canzone italiana. È un evento che, anno dopo anno, si è trasformato in un potente generatore di contenuti digitali, capace di invadere social network, piattaforme video e conversazioni quotidiane.

Di questo si parlerà lunedì 10 febbraio alle 21 a Materia Spazio Libero, a Castronno, nel quarto appuntamento di Spiegami, la rassegna a cura di Adelia Brigo dedicata ai curiosi che nei primi tre appuntamenti ha visto il musicista Enrico Gabrielli, il fumettista e illustratore Alessandro Baronciani e la giornalista musicale Samantha Colombo.

L’ospite della serata è Gianni Sibilla, giornalista della storica testata Rockol.it e direttore del master in Comunicazione Musicale all’Università Cattolica di Milano.

Sarà lui ad affrontare un incontro dal titolo “Sanremo, il festival delle canzoni e dei meme” partendo da una domanda chiave: cosa c’entra TikTok con la più grande rassegna musicale italiana? La risposta è semplice e, allo stesso tempo, complessa: oggi Sanremo vive anche — e soprattutto — sui social. Clip, frammenti, imitazioni e meme contribuiscono a decretare il successo di una canzone o a riportare alla ribalta artisti che il pubblico credeva di conoscere già.

L’incontro sarà l’occasione per capire come funziona oggi il Festival: come vengono scelti i cast e i brani in gara, perché per una settimana l’Italia sembra fermarsi davanti allo schermo e in che modo il racconto social ha cambiato profondamente la percezione dell’evento. Al centro anche i meme, diventati uno degli strumenti più potenti — e imprevedibili — della comunicazione digitale: veri e propri virus culturali che trovano nella musica un terreno ideale per diffondersi rapidamente.

L’ingresso è libero e gratuito. È possibile riservare il proprio posto su Eventbrite: clicca qui, ti aspettiamo.