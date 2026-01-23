Varese News

Il gelato sociale di Gorla Minore trionfa al SIGEP: Daniela Landonio vince il Self M-Aid Award

La giovane imprenditrice varesina conquista il primo premio a Rimini con "Inside Aut", progetto che integra ragazzi autistici nel mondo della gelateria artigianale

C’è il sapore dell’inclusione e del coraggio nel primo premio della terza edizione del Self M-Aid Award, il prestigioso riconoscimento promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS dedicato ai giovani talenti della gelateria e pasticceria. Durante il SIGEP di Rimini, la fiera mondiale del settore, a salire sul gradino più alto del podio è stata Daniela Landonio, di Gorla Minore.

Il suo progetto, denominato “INSIDE AUT – gelateria sociale per l’inclusione”, ha convinto la giuria per la capacità di trasformare un’attività artigianale in un’esperienza educativa autentica. L’obiettivo è ambizioso e concreto: creare una gelateria gestita da giovani con disturbo dello spettro autistico, affiancati da operatori formati, dimostrando che l’inclusione lavorativa può diventare un modello imprenditoriale virtuoso.

Il podio e l’innovazione

Daniela Landonio si è aggiudicata un premio di 5.000 euro, che verrà destinato a percorsi di alta formazione e investimenti in tecnologie per lo sviluppo del progetto. Dietro di lei si sono classificati il milanese Aaron Zarfati con “Gelato Week” (secondo posto) e la genovese Martina Francesconi con “Gelatina – Frutta Libera” (terzo posto), un’iniziativa dedicata al recupero dei frutti spontanei urbani.

Premi speciali e impatto sociale

L’edizione di quest’anno ha messo in luce quanto il settore stia cambiando, guardando sempre più all’etica e alla sostenibilità. Oltre al podio principale, sono stati assegnati riconoscimenti a: Peter Telgmann (Germania), premio Giovane Talento per il suo packaging sostenibile e riutilizzabile; Antonio Mezzalira (Padova), premio Inclusione e Socialità per aver portato il gelato nei reparti ospedalieri pediatrici; Alessandro Zoli (Faenza), menzione speciale per il progetto “Peace and Cream” focalizzato sul recupero alimentare.

“Dare forma alle idee”

«Quest’anno abbiamo premiato progetti che dimostrano come gelateria e pasticceria possano diventare cultura e valore per il territorio», ha dichiarato Francesca Mendozzi, Presidente della Fondazione. L’iniziativa conferma la volontà di sostenere concretamente le nuove generazioni: a febbraio verrà infatti pubblicato il nuovo bando per la quarta edizione, con l’obiettivo di continuare a trasformare la passione in impresa sociale.

Per Daniela Landonio e la comunità di Gorla Minore, questo riconoscimento rappresenta non solo un traguardo economico, ma la validazione di un percorso dove la competenza e la visione sociale camminano di pari passo.

