“Il gioco d’azzardo in Lombardia ha raggiunto i 24 miliardi di euro”

La Commissione speciale Antimafia ha presentato oggi, martedì 27 gennaio, in Consiglio regionale la relazione sulle audizioni in materia di gioco d’azzardo e ludopatie svolte tra il 2024 e il 2025. Il documento, illustrato dalla Presidente Paola Pollini, analizza la diffusione del fenomeno e la capacità della criminalità organizzata di infiltrarsi nei circuiti legali, specialmente nel comparto online, per scopi di riciclaggio.

Secondo quanto riportato nella relazione, la liberalizzazione del settore ha ampliato i margini d’azione per le mafie. Paola Pollini ha dichiarato che «ciò che è emerso, attraverso il lavoro svolto in questi mesi in Commissione, è un quadro complesso e preoccupante, in cui la liberalizzazione del settore non ha portato maggiore sicurezza: moltiplicando le opportunità per gli operatori onesti, ha parallelamente offerto maggiore spazio alla criminalità organizzata. Dalle testimonianze raccolte e dai dati analizzati risulta evidente che le mafie hanno saputo adattarsi. Non solo organizzano il gioco illegale, ma si infiltrano anche in quello legale, soprattutto online, utilizzandolo come canale privilegiato per il riciclaggio di denaro, sfruttando server e circuiti esteri fuori dal controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

I dati riferiti al 2024 indicano che in Lombardia la raccolta complessiva tra gioco fisico e online ha raggiunto i 24,84 miliardi di euro, pari al 15,9% del dato nazionale. La regione è la terza in Italia per raccolta pro-capite, con una spesa media di 1.243 euro per abitante. Il fenomeno interessa da vicino anche i minori: il 54% degli studenti lombardi tra i 15 e i 19 anni ha dichiarato di aver giocato d’azzardo nell’ultimo anno.

La Commissione ha indicato come priorità il potenziamento dei SerD, degli sportelli ospedalieri e delle comunità terapeutiche, oltre a una maggiore trasparenza dei dati per il monitoraggio. Sul fronte della sicurezza, viene chiesto un coordinamento più stretto tra Stato e Comuni per evitare che il riordino nazionale della normativa limiti i poteri d’intervento dei sindaci sul territorio.

Nel corso del dibattito il vicepresidente della Commissione, Luca Marrelli, ha affermato che «Regione Lombardia porta avanti da tempo forme di prevenzione e di contrasto. Siamo sulla strada giusta, occorre rafforzare la sinergia tra i diversi soggetti istituzionali e del Terzo settore, investendo in prevenzione e rafforzando le misure di sostegno ai più fragili e ai giovani».