Il Liceo Cairoli ricorda la Shoah con i “Laboratori della Memoria”

Il Liceo classico Cairoli di Varese in occasione della Giornata della Memoria coinvolge gli studenti con un’iniziativa speciale: l’intera giornata del 27 gennaio è infatti dedicata ai Laboratori della Memoria, una serie di incontri, proiezioni e momenti di approfondimento storico sulla Shoah.

L’iniziativa nasce proprio su impulso degli alunni, che hanno scelto di dedicare l’assemblea studentesca a una riflessione sul significato della memoria.

I laboratori si svolgono in due turni (9:15-10:45 e 11:15-13:00) e prevedono il coinvolgimento diretto degli studenti, dei docenti dell’istituto e di ospiti esterni, tra cui esperti e storici. Tra i relatori figurano l’assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia, il Giuseppe Nigro e Claudio Mezzanzanica.

Il programma è composto da oltre venti iniziative diffuse in varie aule del liceo. Tra queste: la conferenza L’antisemitismo fascista: tra fake news e hate speech» a cura di Enzo Laforgia; il laboratorio I.M.I., l’altra resistenza guidato da Claudio Mezzanzanica; l’incontro Memoria del passato. Moralità del presente curato da Giuseppe Nigro e Monica Iori.

Adriano Gallina parla invece di Intelligenza e pregiudizio: contro i fondamenti scientifici del razzismo. Vittorio Pizzocri conduce un approfondimento sull’Eugenetica: gli esperimenti nazisti. Gianluigi Baliani propone una riflessione sulla società dal titolo Modernità e Olocausto: la Shoah nel pensiero di Bauman». Carlo Perelli indaga invece sulle radici dell’ostilità nei confronti degli ebrei nella civiltà ellenistica con l’incontro Disumani e intolleranti.

Nel corso della giornata, Antonella Vezzaro accompagna gli studenti alla scoperta del Morbo di K, la malattia inesistente primario del Fatebenefratelli Giovanni Borromeo per salvare alcuni ebrei italiani dalle persecuzioni nazifasciste a Roma. Contemporaneamente, Maria Vittoria Petrucciani analizza nel dettaglio il concetto di “genocidio”. Uno spazio dedicato alle testimonianze è invece quello a cura di Carla Soresina, che approfondisce il ruolo della parola e della memoria durante la persecuzione attraverso i lavori di Primo Levi e Natalia Ginzburg.

Tanto anche lo spazio dedicato ai film sul tema della Shoah, seguiti da discussioni o commenti guidati da docenti e studenti. Tra i titoli proposti: La vita è bella; La zona d’interesse; Hannah Arendt – La banalità del male; Jojo Rabbit; Il bambino con il pigiama a righe; Operazione Valchiria; Storia di una ladra di libri e Schindler’s List (in lingua originale).

Inoltre, è prevista la visione della docu-fiction Figli del destino, introdotta da Domenico Petrella, che offre spunti di lettura autobiografica su Liliana Segre, Lia Levi, Tullio Foà e Guido Cava.