Varese News

Necrologie

Il Liceo Ferraris di Varese piange la scomparsa della professoressa Luisella Magnani

I funerali si svolgeranno sabato 17 gennaio nella chiesa parrocchiale di Travedona

liceo ferraris Varese

È scomparsa la professoressa Luisella Magnani, stimata docente del Liceo Ferraris di Varese, residente a Travedona. La notizia è commentata dal dirigente scolastico Marco Zago, che ha parlato di «un grande dolore per tutta la nostra comunità».

I colleghi esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia: «Il suo ricordo resta vivo e caro in chi l’ha conosciuta, per la sua umanità e l’elevata professionalità. La sua forza e la sua determinazione continuano a essere esempio per tutti noi».

Oltre all’insegnamento, Magnani si è dedicata a una vasta attività di ricerca e scrittura, distinguendosi come studiosa di PsicoLinguistica Oncologica e collaborando con università italiane e internazionali. Ha lavorato su temi legati al linguaggio del dolore nei bambini oncologici e ha approfondito l’opera di autori come Karol Wojtyła, Heidegger, Gadamer e Gopnik.

Autrice e traduttrice ha collaborato a diversi progetti innovativi tra pedagogia, filosofia e arte.

I funerali si terranno sabato 17 gennaio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Travedona, preceduti dal Santo Rosario.

Clicca qui per lasciare un ricordo

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.