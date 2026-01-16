Il Liceo Ferraris di Varese piange la scomparsa della professoressa Luisella Magnani
I funerali si svolgeranno sabato 17 gennaio nella chiesa parrocchiale di Travedona
È scomparsa la professoressa Luisella Magnani, stimata docente del Liceo Ferraris di Varese, residente a Travedona. La notizia è commentata dal dirigente scolastico Marco Zago, che ha parlato di «un grande dolore per tutta la nostra comunità».
I colleghi esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia: «Il suo ricordo resta vivo e caro in chi l’ha conosciuta, per la sua umanità e l’elevata professionalità. La sua forza e la sua determinazione continuano a essere esempio per tutti noi».
Oltre all’insegnamento, Magnani si è dedicata a una vasta attività di ricerca e scrittura, distinguendosi come studiosa di PsicoLinguistica Oncologica e collaborando con università italiane e internazionali. Ha lavorato su temi legati al linguaggio del dolore nei bambini oncologici e ha approfondito l’opera di autori come Karol Wojtyła, Heidegger, Gadamer e Gopnik.
Autrice e traduttrice ha collaborato a diversi progetti innovativi tra pedagogia, filosofia e arte.
I funerali si terranno sabato 17 gennaio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Travedona, preceduti dal Santo Rosario.
