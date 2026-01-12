Il lunedì di Radio Materia tra sport e pastorizia
Alle 14 ascolteremo le voci dei protagonisti del weekend sportivo con Francesco Mazzoleni, alle 18 appuntamento con Chiara Pasquali per parlare di "capre e cavoli"
Tutto lo sport del weekend e la vita dei pastori in provincia di Varese. Il lunedì di Radio Materia inizia alle 14 con il professor Francesco Mazzoleni e la sua Materia dello Sport e proseguirà alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e Chiara Pasquali dell’agriturismo Capre e Cavoli.
Ore 14 La Materia dello Sport
Fine settimana amaro per la maggior parte delle principali squadre della nostra provincia. Sorride solo il Varese calcio, con la Varesina, mentre la Pro Patria, la Uyba nel volley e la Openjobmetis nel basket escono con le ossa rotte da questi giorni. Ne parleremo con Francesco Mazzoleni e sentiremo le voci di allenatori e giocatori.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Chiara Pasquali ci racconterà di un settore di nicchia ma che in provincia di Varese conta delle vere e proprie perle da coltivare e far conoscere: gli agriturismi e le aziende agricole. Ne parleremo con Chiara che, oltre a gestire l’agriturismo Capre e Cavoli di Vararo di Cittiglio, gestisce anche un gregge di capre.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.