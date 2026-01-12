Varese News

Il lunedì di Radio Materia tra sport e pastorizia

Alle 14 ascolteremo le voci dei protagonisti del weekend sportivo con Francesco Mazzoleni, alle 18 appuntamento con Chiara Pasquali per parlare di "capre e cavoli"

Tutto lo sport del weekend e la vita dei pastori in provincia di Varese. Il lunedì di Radio Materia inizia alle 14 con il professor Francesco Mazzoleni e la sua Materia dello Sport e proseguirà alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e Chiara Pasquali dell’agriturismo Capre e Cavoli.

Ore 14 La Materia dello Sport

Fine settimana amaro per la maggior parte delle principali squadre della nostra provincia. Sorride solo il Varese calcio, con la Varesina, mentre la Pro Patria, la Uyba nel volley e la Openjobmetis nel basket escono con le ossa rotte da questi giorni. Ne parleremo con Francesco Mazzoleni e sentiremo le voci di allenatori e giocatori.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Chiara Pasquali ci racconterà di un settore di nicchia ma che in provincia di Varese conta delle vere e proprie perle da coltivare e far conoscere: gli agriturismi e le aziende agricole. Ne parleremo con Chiara che, oltre a gestire l’agriturismo Capre e Cavoli di Vararo di Cittiglio, gestisce anche un gregge di capre.

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
