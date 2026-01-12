Il lunedì di Radio Materia tra sport e pastorizia

Tutto lo sport del weekend e la vita dei pastori in provincia di Varese. Il lunedì di Radio Materia inizia alle 14 con il professor Francesco Mazzoleni e la sua Materia dello Sport e proseguirà alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e Chiara Pasquali dell’agriturismo Capre e Cavoli.

Ore 14 La Materia dello Sport

Fine settimana amaro per la maggior parte delle principali squadre della nostra provincia. Sorride solo il Varese calcio, con la Varesina, mentre la Pro Patria, la Uyba nel volley e la Openjobmetis nel basket escono con le ossa rotte da questi giorni. Ne parleremo con Francesco Mazzoleni e sentiremo le voci di allenatori e giocatori.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Chiara Pasquali ci racconterà di un settore di nicchia ma che in provincia di Varese conta delle vere e proprie perle da coltivare e far conoscere: gli agriturismi e le aziende agricole. Ne parleremo con Chiara che, oltre a gestire l’agriturismo Capre e Cavoli di Vararo di Cittiglio, gestisce anche un gregge di capre.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857