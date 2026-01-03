Il lutto della Provincia di Varese per Crans-Montana: luci spente a Villa Recalcati e minuto di silenzio nelle scuole

La Provincia di Varese si stringe nel dolore per la drammatica tragedia avvenuta a Crans-Montana. Il Presidente della Provincia, l’Amministrazione provinciale e il Prefetto di Varese hanno espresso ufficialmente il proprio profondo cordoglio, rivolgendo un pensiero commosso alle vittime, ai feriti e a coloro che risultano ancora dispersi.

I segni del lutto a Villa Recalcati

Come segno tangibile di partecipazione al lutto e vicinanza alle famiglie colpite, le istituzioni hanno disposto un omaggio simbolico presso la sede della Provincia. Nella serata di oggi, le luci di Villa Recalcati rimarranno spente e le bandiere istituzionali saranno esposte a mezz’asta.

Un minuto di silenzio nelle scuole

Il ricordo delle vittime coinvolgerà attivamente anche il mondo dell’istruzione. In accordo con il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, è stato stabilito che mercoledì 7 gennaio, giorno della ripresa delle lezioni dopo le festività, tutte le scuole del territorio provinciale osserveranno un minuto di silenzio. Il gesto vuole essere un omaggio alla memoria di chi non c’è più e, allo stesso tempo, un richiamo solenne per le giovani generazioni sull’importanza vitale del rispetto delle norme di sicurezza.