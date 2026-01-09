Il M5S Varese boccia il Documento di Piano del Pgt: «Serve più attenzione a inclusione, povertà e consumo di suolo»

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Varese ha protocollato una serie di osservazioni critiche al Documento di Piano del nuovo PGT del Comune, ponendo l’accento su numerose lacune in tema di inclusione sociale, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Inclusione sociale e politiche abitative assenti

Il M5S contesta al Documento di Piano la totale assenza di visione rispetto alle politiche abitative. «Non si può parlare di rigenerazione urbana – si legge nel documento – se non si tiene conto delle dinamiche residenziali e dell’inclusione dei nuovi cittadini». Il gruppo segnala che Varese soffre di una divisione insediativa per classi sociali e che alcune aree, spesso occupate da persone con difficoltà economiche o migranti, sono prive di adeguati servizi e attenzioni, alimentando marginalizzazione e disagio sociale.

Povertà estrema e fragilità: «Un vuoto nel piano»

Altro tema fortemente critico è quello della povertà estrema, del disagio abitativo e delle situazioni familiari fragili, che non vengono affrontate nel Documento di Piano. «Una città moderna e inclusiva non può delegare al volontariato la gestione di queste emergenze», scrivono i firmatari, chiedendo impegni economici e progettuali per affrontare questi temi con serietà.

L’area dell’Ippodromo: una nuova centralità verde

Sull’Ippodromo, identificato come ambito strategico, il M5S propone un progetto alternativo a quello oggi in discussione, che preveda un’area pubblica a disposizione dei cittadini, con funzioni ludiche e sportive, un grande parco verde e viabilità ripensata. Criticano la concessione dell’area a un canone simbolico e chiedono invece un intervento che generi valore pubblico.

Scuderie e consumo di suolo: «No a nuova edificazione»

Critiche anche alla previsione edificatoria sull’area delle scuderie: «33mila metri cubi sono eccessivi per un comparto già congestionato dal traffico – si legge – e il rischio è un impatto negativo su paesaggio e viabilità». Il M5S chiede di tutelare l’area come polmone verde e limitare la possibilità edificatoria.

Il nuovo canile: «No ai Duni, meglio l’ex macello civico»

La collocazione del futuro canile nella zona dei Duni viene definita «inopportuna» per ragioni ambientali, viabilistiche e di coerenza con le direttive europee e regionali. Il M5S propone invece di utilizzare l’area dell’ex macello civico, già urbanizzata e servita, per realizzare un canile moderno e accessibile, che favorisca l’interazione tra cittadini e animali e incentivi le adozioni, anche “a distanza”.

Comparto stazioni: «Ripensare la viabilità»

Infine, il gruppo chiede di rivedere le soluzioni viabilistiche previste per l’area tra via Montesanto e via Bainsizza, giudicate troppo onerose e impattanti. Si propone una revisione basata su interventi meno invasivi e più integrati con la viabilità e la mobilità dolce previste nel vicino quartiere di Biumo.