Il mondo senza occhi, Disabilisolari e un viaggio in bici fino all’Everest. Gli appuntamenti su Radio Materia

Il martedì su www.radiomateria.it vi porterà alla scoperta dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, del progetto di Lila Madrigali sulla disabilità e del lungo viaggio tra Est e Ovest di Claudio Piani

Generico 19 Jan 2026

Sono tre gli appuntamenti live su Radio Materia, oggi martedì. Alle 16,30 parleremo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con la presidente Cristina Pasquino, alle 18 spazio alle storie delle persone con Lila Madrigali e il suo progetto Disabili Solari e alle 21 spazio a Gian Paolo De Tomasi e la sua trasmissione ABC.

16,30 Soci All Time

Cristina Pasquino ci racconterà cosa fa l’UICI di Varese e come è organizzata l’associazione diffusa in tutta Italia. Parleremo dei progetti e delle iniziative che portano avanti a sostegno delle persone con disabilità visiva.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

La puntata di oggi vedrà protagonista la cantautrice Lila Madrigali, già ospite di Materia con il Camper delle Berve. Questa volta ci racconterà del suo progetto Disabili Solari.

21,00 ABC

O come ospitalità, 883, orizzonti e oriente. Questa sera puntata speciale di ABC insieme a Claudio Piani, (ciclo) viaggiatore che – tra le altre cose – é tornato dalla Cina a Milano e da qui é ripartito per il campo base dell’Everest, in bicicletta. A voi cosa viene in mente con la lettera O? Scrivete al numero 3534848857 e i vostri messaggi verranno letti in diretta.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
