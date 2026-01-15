Il Movimento Angelo Vidoletti lancia una nuova stagione di gazebo
Il Movimento ribadisce la propria volontà di rappresentare le istanze del territorio, "fuori dalle logiche partitiche e con spirito civico"
Si è aperto con una riunione operativa il nuovo anno del neo Movimento Angelo Vidoletti, realtà civica varesina guidata dalla ex vannacciana Stefania Bardelli che ha dato il via alla programmazione delle attività per il 2026.
Gazebo tematici da febbraio a giugno
Il cuore delle iniziative sarà un calendario di gazebo sul territorio, da febbraio a giugno, ognuno dedicato a un tema specifico: cultura, sport, famiglia, sanità e altri ambiti della quotidianità che toccano da vicino la vita dei varesini. «L’obiettivo di questi momenti è ascoltare le necessità delle persone, raccogliere segnalazioni e favorire un confronto costruttivo e non mediato» – spiegano dal Movimento – «un percorso civico e indipendente, radicato nella comunità e lontano dalle logiche partitiche».
Il 14 marzo incontro con il Tenente colonnello Fabio Filomeni
Tra gli eventi in programma, anche un appuntamento culturale: sabato 14 marzo il Movimento ospiterà a Varese il Tenente Colonnello Fabio Filomeni, autore di diversi libri. L’incontro sarà moderato dal varesino Pasquale Diaferia, e rappresenta una delle iniziative che arricchiscono l’offerta del Movimento anche sul piano culturale. Dettagli su sede e prenotazioni verranno diffusi prossimamente online.
