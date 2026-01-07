Il nuovo anno di “Luci a Masnago” inizia con ospite Zach Sogolow

Dopo una breve pausa per le festività natalizie, torna in onda su Radio Materia “Luci a Masnago”, il programma di approfondimento sulla Pallacanestro Varese condotto da Damiano Franzetti insieme a Francesco Brezzi e a Matteo Bettoni.

L’appuntamento è per giovedì 8 gennaio a partire dalle ore 14 (QUI per ascoltare) ma, come di consueto, l’episodio sarà trasformato in podcast e messo a disposizione fin dal pomeriggio sulle principali piattaforme di ascolto. La 12a puntata arriva in un momento favorevole e importante per la Openjobmetis che, dopo tre vittorie consecutive, è salita al settimo posto in classifica e sprinterà per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

I tre conduttori analizzeranno quindi la prossima partita – ultima di andata – a Treviso (domenica 11, ore 16) e soprattutto daranno il benvenuto all’ospite del giorno per la rubrica “Gente di Masnago”. In studio ci sarà infatti Zach Sogolow, uno dei due GM americani di Pallacanestro Varese (General manager of basketball operations) che oltre al proprio ruolo operativo fa parte insieme alla moglie della compagine di investitori coinvolta da Luis Scola nel VSE (Varese Sport and Enterteinment).

Sogolow racconterà qual è il rapporto con il palasport di Masnago e con la Città Giardino (dove ha comprato casa e vive con la famiglia) ma toccherà anche temi relativi alla stagione in corso e agli assetti societari in cui – come abbiamo detto – è coinvolto direttamente insieme alla moglie.

Non mancheranno le consuete rubriche come la “Capsula del tempo”, il compleanno del giorno e la “Storia della Settimana”. Per inviare un vostro commento via WhatsApp (vocale o scritto) è disponibile il numero di telefono di Radio Materia: 353.4848857.

Intanto – se non l’avete ancora fatto – vi consigliamo di ascoltare la puntata più recente dell’altro podcast cestistico di VareseNews, “Dal Parquet”, dedicato alla vittoria su Napoli.

